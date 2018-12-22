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Safkan Arap ve İngiliz atları yönetmeliği değişti

ANKARA (AA) - Safkan Arap ve İngiliz atları yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, damızlık aygırlar 14 yaşından büyük olamayacak.Tarım ve Orman Bakanlığının, Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat...

Safkan Arap ve İngiliz atları yönetmeliği değişti
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ANKARA (AA) - Safkan Arap ve İngiliz atları yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, damızlık aygırlar 14 yaşından büyük olamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, damızlık aygırlar için yaş kriteri 13'ten 14'e çıkarıldı. Damızlık aygırlar 14 yaşından büyük olamayacak.

İthal damızlık kısrak ve aygırların soy kütüğü kayıt işlemleri tamamlanmasından sonra damızlık belgesi düzenlenecek.

İthal edilecek at, namzet bir aygır ise 10 yaşından; denenmiş bir aygır ise 14 yaşından büyük olmayacak.

Yurt dışından ithal edilecek kısrak ve/veya 2018 doğumlu tayların yurda girişlerine 31 Mart 2019'a kadar izin verilebilecek.

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Resmi GazeteSafkan Arap Ve İngiliz Atlarının Soy KütüğüTarım Ve Orman Bakanlığı
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