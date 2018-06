Safkan Arap ve İngiliz atlarının ithalat ve ihracatına ilişkin yönetmelikte değişiklik

ANKARA (AA) - Damızlık olacak ve ithal edilecek denenmiş aygırlarda yaş sınırı 12'den 13'e yükseltildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, illerden gelen soy kütüğüne kayıtlı atların damızlık belgelerinden, Bakanlıkça oluşturulacak uzman heyetçe damızlık özellikler, kalıtsal kusurlar, safkan Arap atlarında eşkal muayenesinin uzman heyet tarafından yapılıp yapılmadığı, üye olunan uluslararası kuruluşların kuralları ve soy kütüğü ve Uluslararası Soy Kütüğü Kitabı esas alınarak yapılan incelemeler sonucu uygun görülenler tasdik edilecek.

Daha önce uzman heyet tarafından muayeneleri yapılarak pedigrileri iptal edilen atlar ve yakın akrabaları ile yine damızlık belgelerini inceleyen komisyon tarafından gerekli görülen veya hakkında şikayet olan atlar Bakanlıkça oluşturulan uzman heyet tarafından incelenecek, gerektiğinde muayene edilecek ve uygun görülmeyenlerin damızlık belgeleri iptal edilecek.

Damızlık belgesi verilmesi, verilmemesi ve verilen damızlık belgelerinin iptali, Yüksek Komiserler Kurulu Başkan Yardımcısının teklifi ve Başkanın onayıyla kesinleşecek. İtiraz veya şikayet olması halinde, ilgili damızlık belgesi Yüksek Komiserler Kurulunun belirleyeceği uzman heyet tarafından tekrar değerlendirmeye tabi tutulacak.

Damızlık belgesi alan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl Bakanlıkça belirlenen ve isimleri ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları halinde vizeleri, il müdürlükleri tarafından yapılacak ve at kayıt defterlerine işlenerek bunların listeleri, her yıl aşım sezonunu takip eden kasım ayı başına kadar Bakanlığa gönderilecek.

Vize ile ilgili sorumluluklarını süresi içinde yapmayan il müdürlüğü personeli hakkında mevzuata göre gerekli işlemler uygulanacak..

Damızlık olacak kısraklar 14 yaşından, aygırlar 13 yaşından büyük olamayacak. Daha önceki uygulamada aygırlar için söz konusu yaş sınırı 12 olarak belirlenmişti.

İthal edilecek aygırların fertilite raporu olacak veya fertilite yönünden sigorta edilecek. İthal edilecek at, namzet bir aygır ise 8 yaşından, denenmiş bir aygırda ise 13 yaşından büyük olmayacak. Daha önceki uygulama söz konusu yaş sınırı 12 olarak belirlenmişti. Ancak, en az 4 adeti grup koşu olmak üzere Black Type (grup ve/veya listed) koşu kazanmış 8 farklı tayı olan aygırlarda yaş tahdidi aranmayacak.

İthal edilecek at kısrak ise belirtilen koşu performansları dikkate alınmak kaydıyla 13 olan yaş sınırı, 14'e yükseltildi. Ancak, grup/grade koşulardan birini kazanmış en az bir tayı olan kısraklar için yaş sınırı aranmayacak.



İthal edilecek at tay ise tayın, anasının yanında süttay iken veya doğduğu yılda en geç 31 Aralık'a kadar Türkiye'ye giriş yapacak.

İthal edilecek İngiliz aygır, kısrak ve taylara ait koşu performans şartları ve aranacak nitelikler de yeniden belirlendi.