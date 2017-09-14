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Safkan atlara ithalat izni

Mevzuat değişiklikleri nedeniyle ithalatı gerçekleştirilemeyen kısrak ve tayların yönetmelik hükümlerine uyması şartıyla yaş sınırı aranmaksızın ithalatına izin verilecek.

Safkan atlara ithalat izni

ANKARA (AA) - Mevzuat değişiklikleri nedeniyle ithalatı gerçekleştirilemeyen kısrak ve tayların, Türk vatandaşları adına satın alındığının ilgili ülkenin yetkili makamlarınca belgelenmesi ve satın alındıkları tarihteki yönetmelik hükümlerine uyması şartıyla yaş sınırı aranmaksızın ithalatına izin verilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle 2017 yılından önce yapılan aşım sonucu doğan ve yönetmelik hükümlerinin gerekliliklerini sonradan sağlayan taylar için düzenleme yapıldı. Buna göre, söz konusu taylar için bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi halinde, her bir at için idari para cezasının sahibi tarafından yatırılması kaydıyla tescil işlemleri yapılarak pedigrileri (kimlik belgesi) verilecek.

Yönetmelikle, satın alınma tarihinden sonra yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle ithalatı gerçekleştirilemeyen atlar için de düzenlemeye gidildi. 2015'te yayımlanan yönetmelik değişikliğinden önceki hükümlere uygun olarak, Türk vatandaşları tarafından yurt dışından satın alınmış olan ancak mevzuat değişikliği nedeniyle ithalatı gerçekleştirilemeyen kısrak ve tayların, Türk vatandaşları adına satın alındığının ilgili ülkenin yetkili makamlarınca belgelenmesi ve satın alındıkları tarihteki yönetmelik hükümlerine uyması şartıyla yaş sınırı aranmaksızın ithalatına izin verilecek. Tayların ithalatı için bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi gerekecek.

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