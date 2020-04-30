Sağlık çalışanlarına destek için iş birliği

DHL Express Türkiye ve Fark Holding, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19 salgınında özveriyle çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarına bu zorlu süreçte destek olmak üzere güçlerini birleştirdi.

Fark Holding’e bağlı Farplas ve Farform, “Sağlık Çalışanlarımıza Siper Oluyoruz” projesi kapsamında yüz koruyucu siperlik ve entübasyon kabinleri üretimi gerçekleştirerek hastanelere ulaştırıyor. 27 Nisan itibarıyla İstanbul’daki sağlık kuruluşlarına iletilecek ekipmanların lojistik süreçlerini DHL Express üstlendi.

DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde, “İçinde bulunduğumuz dönem hepimize sağlığın ve dayanışmanın önemini hatırlatıyor. DHL Express olarak Covid-19 salgınının etkisini gösterdiği ilk günden bu yana bu zorlu zamanlarda insanları birbirine bağlama konusunda üzerimize düşen sorumluluğu, çalışanlarımız ve müşterilerimizi koruyacak tüm tedbirleri alarak, yerine getirmek için çalışıyoruz. Diğer yandan sağlık çalışanlarımızın bu süreçte fedakarlıkla sürdürdükleri büyük mücadeleyi desteklemenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden sağlık kahramanlarına minnettarlığımızı göstermek üzere Farplas ve Farform’un bir süredir yürüttüğü ‘Sağlık Çalışanlarımıza Siper Oluyoruz’ projesine lojistik ağımızla destek olmak istedik. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarına, Farplas ve Farform ekipleri ile DHL Express çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fark Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ömer Burhanoğlu ise, “Fark Holding bünyesinde yer alan şirketlerimiz Farplas ve Farform ile -asli iş alanımız olmasa dahi- bu dönemde sağlık çalışanlarına bir nebze de olsa destek olabilmek amacıyla siperlik ve entübe kabini üreterek, Türkiye’nin dört bir yanına gönderimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Bu süreçte, DHL Express’in yardım zincirimizin bir parçası olup, ücretsiz gönderim yapmayı teklif etmeleri, bizleri çok mutlu etti. Tüm DHL Express ekibine yürekten teşekkür ederiz. Birlikte daha iyi bir gelecek için el ele vermeye, tüm paydaşlarımız eşliğinde devam edeceğiz” dedi.