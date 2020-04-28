Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmeti

Bu girişim, Uber’in salgının yayılmasını önlemek için var gücüyle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla dünya genelinde hayata geçirdiği hizmetlerden biri.

Uber Medikal Taksi, sağlık çalışanlarının bir form doldurarak yolculuk talebinde bulunduğu ve ardından yolculuğun telefon üzerinden planlandığı bir taksi rezervasyon hizmeti olacak. Hiçbir kar amacı gütmeyen bu yeni hizmet, İstanbul’daki sağlık çalışanlarını ve aynı zamanda taksi esnafını bu zor günlerde desteklemeyi amaçlıyor.

Uber Medikal Taksi hizmeti sadece sağlık çalışanları için verilecek ve hizmet alanı kapsamında yer alan devlet hastanelerinde geçerli olacak. Uber Medikal Taksi’den faydalanmak isteyen sağlık çalışanları, bu hizmet için özel olarak oluşturulan www.medikaltaksi.com internet sitesini ziyaret edebilirler.

Uber Hakkında:

Tek bir tuşa basarak istediğiniz yere gitme fikriyle yola çıkan Uber, bugün 66 ülkede, 700’den fazla şehirde günde 19 milyon yolculuk yapılmasına imkân sağlayan global bir teknoloji platformudur. Uber, 2014 yılı itibariyle İstanbul’da hizmet vermeye başlamıştır. Uygulama, 4,5 milyondan fazla kullanıcı ile 14 binden fazla sarı ve turkuaz taksi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştır.