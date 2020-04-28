Sağlık çalışanlarına yakıt puan hediye ediyor

Gece gündüz demeden çalışan sağlık personeli için bir destek de OPET tarafından hayata geçirildi. Sağlık çalışanları, OPET istasyonlarında ve Paro Pod kurulu Sunpet istasyonlarında toplamda 500 TL’ye kadar yapacakları akaryakıt alışverişlerinde yüzde 5 yakıt puan kazanacaklar.

Mayıs sonuna kadar geçerli olacak kampanyadan faydalanmak isteyen sağlık çalışanlarının 8 Mayıs’a kadar http://opetkampanya.paro.com.tr web sitesinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Sağlık çalışanları, kampanyaya kayıt oldukları cep telefonları ile yapacakları akaryakıt ödemelerinde, baz puan dahil yüzde 5 yakıt puan kazanacaklar. Kampanya kapsamında kazanılan yakıt puanlar cep telefonu ile “Cepten Tanıma” uygulaması üzerinden benzin veya motorin alışverişlerinde harcanabilecek. Otogaz alımlarında geçerli olmayan yakıt puanların son kullanma tarihi 31 Ağustos 2020.

OPET istasyonlarında sağlık çalışanları için bir de küçük ikram var. Kampanya kapsamında sağlık çalışanlarına Dardanel satışı bulunan OPET istasyonlarında Dardanel Mister No sandviç hediye edilecek.