Sağlık sektöründeki genç girişimcilere ücretsiz danışmanlık desteği

ANKARA (AA) - Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikasınca (SEİS), sektörde faaliyet gösteren veya sektöre yeni girmek isteyen genç firma ve girişimcilere ücretsiz danışmanlık desteği sağlanacak.

SEİS Başkan Yardımcısı Levent Mete Özgürbüz, yaptığı yazılı açıklamada, "Genç SEİS Projesi" ile girişimcilere, sektörün önde gelen iş adamlarının ve profesyonel yöneticilerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanma fırsatı vereceklerini bildirdi.

Projeyle bilgi birikimi yüksek, donanımlı ve üretmeye hevesli mucit gençlere sağlık endüstrisi alanındaki buluşlarını ticarileştirmeleri sürecinde yol göstermeyi amaçladıklarını belirten Özgürbüz, şunları kaydetti:

"Öncü teknolojileri geliştiren bir sektör olan tıbbi cihaz alanında ticarileşmek zordur. Doğrudan insan sağlığını ilgilendirmesi nedeniyle regülasyon ve pazara giriş koşulları her ürün açısından kendine özgü özellikler taşır. Sektöre girmek isteyen bir üreticinin pazar öncesi karşılaması gereken yasal gereklilikler ve bunların belgelenmesi süreçleri uzun ve karmaşık olabilir. Biz bu noktada devreye girerek genç girişimciye, CE belgesi alma süreci, kayıt ve takip süreci, Kamu İhale Kanunu, Sağlık Uygulama Tebliği, ekonomik fayda, maliyet analizleri gibi pek çok sektörel konuda danışmanlık ve tecrübe paylaşımı konusunda destek vereceğiz."

Danışmanlık desteğini ücretsiz vereceklerine işaret eden Özgürbüz, firmaların sektördeki diğer firmalar ve kamudaki paydaşlarla tanışma olanağı bulacaklarına dikkati çekti.

Özgürbüz, projeden sektöre dair ürün geliştirme, tasarlama konusunda çalışan, teknoparklarda, teknokentlerde ya da kuluçka merkezlerinde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan genç şirketlerin yararlanabileceğini bildirdi.