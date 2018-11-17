Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa cumhuriyet moda CANAN
Sil baştan planlama
Sil baştan planlama
Yemekmatik geliyor
Yemekmatik geliyor
İnek sütü satacak
İnek sütü satacak
Hukuktan ihracat çıktı
Hukuktan ihracat çıktı
CarPlay'e entegre oldu
CarPlay'e entegre oldu

Sağlık turizmi için gelenler esnafa daha faydalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Türkiye coğrafi konumu, fiyatları ve donanımı açısından sağlık turizmi sektöründe avantajlı konumda" - "Sağlık turizmi için gelen turistler esnafa daha faydalı. Çünkü esnaftan alışveriş yapıp gittikleri yere döviz bırakıyorlar"

Sağlık turizmi için gelenler esnafa daha faydalı
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye'nin coğrafi konumu, fiyatları ve donanımı açısından sağlık turizmi sektöründe avantajlı olduğunu belirterek, "Sağlık turizmi için gelen turistler esnafa daha faydalı. Çünkü esnaftan alışveriş yapıp gittikleri yere döviz bırakıyorlar." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'ye tedavi için gelen turistlerin ortalama 10 bin dolar harcama yapmalarına karşın seyahat amacıyla gelenlerde bu tutarın 700 dolar civarında olduğunu bildirdi.
Türkiye'nin coğrafi konumu, fiyatları ve donanımı açısından sağlık turizmi sektöründe avantajlı olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Bu avantajın reklam ve tanıtımlarla daha çok desteklenmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıl ülkemize gelen 32 milyon turistin 765 bini sağlık turizminden faydalandı. Sağlık turizmi için gelen turistler esnafa daha faydalı. Çünkü esnaftan alışveriş yapıp gittikleri yere döviz bırakıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık alanında Türkiye'nin Avrupa'ya göre çok daha uygun fiyatlarla hizmet verdiğinin altını çizen Palandöken, bu hizmetlerden geçen yıl 7 milyar dolar gelir elde edildiğine dikkati çekti.
Palandöken, söz konusu gelirin artırılması gerektiğine işaret ederek, "Yılın her ayında getirisi olan bu sektörde hedeflerimize ulaşmamız esnafımız için de ekonomimiz için de çok önemli." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Sağlık TurizmiEsnafBendevi Palandöken
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1