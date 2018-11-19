Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon Murat vali
Sil baştan planlama
Sil baştan planlama
Yemekmatik geliyor
Yemekmatik geliyor
İnek sütü satacak
İnek sütü satacak
Hukuktan ihracat çıktı
Hukuktan ihracat çıktı
CarPlay'e entegre oldu
CarPlay'e entegre oldu

"Sağlık turizmi termalin gücüyle hızla gelişiyor"

- Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Tevfik Talas: - "Son yıllarda termal suların gücüyle gelen sağlık turizminde büyük bir artış ve gelişme var" - "Termal turizm, 7'den 70'e her yaştan misafire hizmet ettiği için büyük bir ivme ile gelişiyor. Yaz-kış 12 ay faydalanıldığı için de ciddi bir trend haline geldi" - "Türkiye, termal kaynak zenginliği bakımından dünyada ilk 7'de, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor"

banner17

İSTANBUL (AA) - Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, son yıllarda termal suların gücüyle gelen sağlık turizminde büyük bir artış ve gelişme olduğunu belirterek, "Termal turizm, 7'den 70'e her yaştan misafire hizmet ettiği için büyük bir ivme ile gelişiyor. Yaz-kış 12 ay faydalanıldığı için de ciddi bir trend haline geldi." ifadesini kullandı.

Talas, yaptığı yazılı açıklamada, termal otelciliğin son dönemde spa ve wellness turizmiyle iç içe geçtiğini kaydederek, son yıllarda termal suların gücüyle gelen sağlık turizminde büyük bir artış ve gelişme olduğunu, sürekli artan bu durumun Türkiye'de bir trend oluşturduğunu aktardı.

Sağlık turizmi yatırımlarının sadece kaplıca ve içmece hizmetleri ile değil geniş kür seçenekleri ve lüks tesislerle misafirlerine hizmet verecek duruma geldiğini aktaran Talas, termal turizmin 7'den 70'e her yaştan misafire hizmet ettiği için büyük bir ivme ile geliştiğini, yaz-kış 12 ay faydalanıldığı için ciddi bir trend haline geldiğini vurguladı.

Talas, Türkiye'nin, termal kaynak zenginliği bakımından dünyada ilk 7'de, Avrupa'da ise birinci sırada bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim şirketimiz de sağlık turizmine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiriyor. Yalova Terma City, Kütahya Emet Termal Resort & Spa tesisleri kalitesiyle öne çıkıyor. Özellikle vizyon projemiz, Marmara'nın yükselen değeri 5 yıldızlı lüks termal turizm kompleksi Yalova Terma City. 5 bin metrekare sağlık, spa&kür merkezi ve 2 bin 200 yatak kapasiteli büyüleyici bir yatırımla, yeni ziyaretçilerinin karşısına çıkmak için son aşamaya geçti.

Otelde, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, açık-kapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlar da mevcut. Ziyaretçiler için her ayrıntının düşünüldüğü projede, 8 tane aile hamamı, bay-bayan ayrı hamamlar, cilt bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, plates studio, sauna, solaryum, on bir tane terapi odası, iki bayan terapi odası, termal sıcak su havuzu ve jakuzi, üç tane vip terapi salonu, vitamin bar dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise, proje Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılandırıldı."


- "Türkiye'ye dünyanın dört bir yanından termal için geliyorlar"


Talas, termal suların birçok hastalığın iyileşmesine yardım ettiğini belirterek, şifalı suların yararlarının saymakla bitmediğini vurguladı.

Bunlardan bazılarının, selülit, ciltteki kırışıklıklar, kilo problemi, cilt hastalıkları, mide ve bağırsak sistemi hastalıkları, kadın doğum hastalıkları, osteoporoz, romatizma, gut, sinir hastalıkları, adale ağrıları ve solunum sistemi hastalıkları, çocuklarda duruş, hareket ve denge bozukluğu olduğunu aktaran Talas, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya genelinden Türkiye'ye termal turizm için gelenlerin sayısı da her yıl artış gösteriyor. Türkiye'deki suların daha fazla minerale sahip olması, cazip fiyatlı lüks konaklama seçenekleri turistleri termal sulara çeken özelliklerden bazıları. Ayrıca, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde sağlık turizminin fiyatlarının çok yüksek olması, yabancı turistlerin ilgisini Türkiye’ye doğru yönlendiriyor. Özellikle, Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, İran, Iraklı turistler dünyanın dört bir yanından, Türkiye'ye termal sular için geliyor."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Karaderili
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1