Sağlık turizmine portallı tanıtım

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Sağlık turizminden döviz geliri sağlamak ve ülkedeki sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak amacıyla Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) kurulacak olması, sağlık sektöründe memnuniyet yarattı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi Başkanı Seyit Karaca, AA muhabirine, TBMM'de kabul edilen yasayla sağlık turizmi alanında faaliyet göstermek amacıyla Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin kurulacak olmasını değerlendirdi.

Karaca, özel sektörün sağlık turizminde itici güç olduğunu ve önemli yatırımlar yaptığını, devletin gücünü de arkasında hissetmek istediğini söyledi.

"Devletin kefaleti ve garantisi" ile iş yapmanın önemine işaret eden Karaca, kurulacak şirketin de sektörün tanıtımı ve promosyonu için doğru bir adım olduğunu dile getirdi.

- Yabancı için fiyat düzenlemesi talebi

Karaca, sektör olarak bazı çekincelerinin bulunduğuna dikkati çekerek, Sağlık Bakanlığının denetleyici ve regülatör olması gerekirken aynı zamanda hizmet de sunduğunu anımsattı. Kurulacak şirketin sadece kamu hastanelerine yönelik fonksiyonlarının bulunması endişesi taşıdıklarını, bu nedenle de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ettiklerini anlatan Karaca, endişelerini paylaştıklarını bildirdi.

Karaca, "Bu görüşmeden olumlu düşüncelerle çıktık. USHAŞ'ın başına özel sektörden bir ismin gelmesini bekliyoruz. Bu şirket, bir portalla tüm sektöre yönelik tanıtım yapacak şekilde bir organizasyona girecek. Belli kriterleri taşıyan tüm hastanelerin tanıtımını dünyada yapacak. Böylece, sektörümüzün tanıtımı devlet eliyle gerçekleşecek." dedi.

Kamu hastaneleri ve özel hastaneler arasındaki hizmet sunumu fiyat farklarına da işaret eden Karaca, kamu hastanelerinin Sağlık Uygulama Tebliği çerçevesinde sunduğu düşük fiyatın, sağlık turizmi için geçerli olmaması yönündeki görüşünü ifade etti. Karaca, kamu hastaneleri ile özel hastanelerin fiyatlarının orta noktada buluşturulmaması halinde rekabetin söz konusu olamayacağını ve özel sektörün dezavantajlı noktaya geleceğini vurgulayarak, yabancı hastalar için yeni bir fiyat düzenlemesi yapılması gerektiğini bildirdi.

- "Onkoloji ve cerrahi de öne çıksın"

Sağlık turizminin sadece termal turizm ve saç ekimi olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Karaca, şunları kaydetti:

"Kardiyovasküler cerrahi, onkoloji, beyin cerrahisi ve transplantasyonda (organ nakli) ciddi yol aldık. Bu alanların da daha önce çıkmasını istiyoruz. Şu anda Hindistan sağlık turizmi alanında bize rakip. Malezya ve Tayland bazı yönleriyle öne çıkıyor. Avrupa ülkeleri de fizik tedavi gibi alanlarda rakibimiz. Sağlık turizmi alanında hızlı adım atmalıyız, hızlı aksiyon almalıyız. Çünkü pek çok ülke de artık bu alana giriyor. Hatta işletmelere 'Gelin benim ülkemde de yatırım yapın, size teşvik ve kolaylık sağlarız.' diyorlar. Bazı işletmelerimiz de bu kapsamda Balkanlar'da ve Avrupa'da yatırımlar yaptı."

- USHAŞ nedir?

TBMM'de kabul edilen torba tasarıya göre, Türkiye'nin sağlık hizmeti alanındaki yüksek potansiyelini ve rekabet gücünü değerlendirerek sağlık turizminden döviz geliri sağlamak amacıyla ülkede sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini destekleyerek koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejilerle hizmet sunum standartları, akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanıyla bir anonim şirket (USHAŞ) kurulacak. Uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi verecek USHAŞ, yurt dışında sağlık kuruluşu açabilecek, işletebilecek. USHAŞ'ın yurt içinde şirket kurması veya bir şirkete yüzde 50'den fazla hisseyle ortak olmasına karar vermeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Başlangıç sermayesi 10 milyon lira olarak belirlenen USHAŞ Sağlık Bakanlığı ile ilgilendirildi, hisselerinin tamamı ise Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olacak.





