Sağlıklı yaşamanın şifresi

İZMİR (AA) - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bilge Göksan, sağlıklı yaşamanın şifresinin günlük 28 gram kuru meyve tüketimi olduğunu belirtti.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, kuru ve kabuklu meyvelerin dünya genelinde daha fazla tüketilmesi için politikalar geliştiren Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyinin (INC) dünya çapında yeni bir kampanya başlattığı, kampanya kapsamında ihtiyaç sahiplerine kuru meyve paketlerinin hediye edileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bilge Göksan, tanıtım kampanyasının aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi kimliğine bürüneceğini vurguladı.

Göksan, farklı milletlerden 22 kişinin ülkelerinde kuru ve kabuklu meyvelerin sağlığa faydalarını anlatacakları videonun sosyal medyadan paylaşılacağını, her paylaşımda 28 gramlık bir kuru ve kabuklu meyve paketinin bu ürünleri satın alıp tüketemeyen kişilere hediye olarak verileceğini bildirdi.

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir üretim ve ihracatında dünya lideri olduğunu hatırlatan Göksan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kampanya Türk kuru meyvelerinin dünya genelinde bilinirliğini ve farkındalığını daha da arttıracak. Bu tür tanıtım çalışmalarıyla hedefimiz yıllık 1,4 milyar dolar seviyesinde olan kuru meyve ihracatımızı 3 milyar dolara çıkarmak. 28 gram, günlük olarak tüketimi tavsiye edilen kuru ve kabuklu meyve miktarı olup, bu açıdan sembolik bir anlama sahip. Özetle 28 gram kuru meyve tüketimi sağlıklı yaşamın şifresidir."