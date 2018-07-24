SAHA EXPO 2018 ile millileşme hamlesi hız kazanacak

İSTANBUL (AA) - Savunma, havacılık, denizcilik, uzay endüstrisi üretici ve tedarikçilerini bir araya getirecek SAHA EXPO Fuarı, 13-15 Eylül 2018'de İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

SAHA EXPO 2018'den yapılan açıklamaya göre, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, SAHA İstanbul tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek SAHA EXPO, Savunma, Havacılık, Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye'de savunma sanayisinde üretim yapan dev firmalardan tedarik zincirinde yer alan orta ve küçük ölçekteki üreticilere kadar yüzlerce şirketi uluslararası bir platformda buluşturmaya hazırlanıyor.

İnsansız hava araçları üreten Baykar ve savunma sanayisinin devlerinden ASELSAN'ın platin sponsor olduğu SAHA EXPO'nun diğer sponsorları ise BMC, Kale Grubu, Roketsan, Akım Metal ve Altınay Havacılık oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede, şunları kaydetti:

"Fuarımızda 3 gün boyunca Savunma Sanayii Başkanlığı, TAI, Roketsan, ASELSAN, HAVELSAN gibi vakıf ve devlet kuruluşlarının yanı sıra THY Teknik, Baykar, BMC, Kale Grubu gibi dev firmalarla, zırhlı araç üreticileri, gemiciler, askeri fabrika komutanlıkları, hidrolikçiler, pinomatikçiler, uzay haberleşme firmaları ve makineciler ile bir arada olacağız. Yurt dışından savunma, havacılık, denizcilik ve uçak endüstrisinde üretici firmaların temsilcilerini, alım heyetlerini ağırlayacağız. Uluslararası düzeyde gerçekleştireceğimiz ikili iş görüşmeleri ile firmalarımızın ihracatlarını artırmalarına destek vereceğiz. Bu fuarda, önce ana sanayi firmalarımız ile yan sanayilerimizi bir araya getirip tanıştırmayı, talepleri karşılama imkanlarını değerlendirmelerini istiyoruz. Üyelerimize talep oluşturmalarını, üyelerimizin de kendilerini, gelmesi muhtemel taleplere uygun yenilemelerini, sertifikalandırmalarını, kapasitelerini yeniden gözden geçirmelerini bekliyoruz."

Dünyaya yayılan korumacılık politikalarının önce savunma sanayi ile başladığını, özelikle Türkiye’ye çeşitli ülkelerden ambargolar uygulandığını belirten Büyükdede, "Bugün Almanya'dan bir tezgah almak isterseniz ve savunma sanayisinde kullanacaksanız size satmıyor. Bu özellikle PKK meselesinde farklı taraflarda olmamız dolayısıyla çok daha önem kazanıyor. Milli çıkarlarımız açısından bakarsak bu ülkemiz açısından bir dezavantaj gibi görünmesine rağmen bizim gibi hızla gelişmesi, hatta sıçrama yaparak büyümesi gereken bir ülke için ise büyük bir fırsat olarak görülmeli. Milli anlamda kendi teknolojisini geliştirme vizyon ve hedefi, devletin en üst organından halkın tüm kesimlerine kadar tüm ülkede sahiplenildi. Şimdi bütün milli kurumlar arasında eş güdüm ile hedefe koşma zamanı." ifadelerini kullandı.

SAHA İstanbul’un kuruluş amacı olan "Türkiye’nin savunma sanayisinde bağımsızlığını kazanmasının" önemine dikkati çeken Büyükdede, "Kıbrıs Harekâtı ile başlayan yabancılara güvenmeme ve kendi savunma sanayimizi geliştirme algısı, son 15 yılda, mutlaka yerli ve milli sanayimizi geliştirmemiz, bu konuda bağımsız hareket kabiliyetine sahip olmamız gerekliliğini ortaya koydu. SAHA İstanbul olarak, 3 yıldır yaptığımız çalışmaların vitrini olacak SAHA EXPO 2018’in savunma sanayisine dahil olan yerli sanayici sayısının artmasına önemli katkı sağlamasını bekliyoruz. Bulunduğumuz coğrafya ve tarihimiz, bizim güçlü devlet olmamızı zorunlu kılmaktadır. Savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayileri için yakın gelecekte dışarıdan bağımsız, kendi teknolojimize dayanan altyapımızı kurmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.