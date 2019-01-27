SAHA İstanbul gücünü yurt dışına taşıyacak

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma ve havacılık sanayisinde önemli sorumluluklar üstlenen Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul), ürün ve kabiliyetleriyle yurt dışı pazarlara açılacak.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, kümelenmenin 2018'deki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haluk Bayraktar, savunma, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında Türkiye’nin teknolojik dönüşümü ile milli teknoloji hamlesine destek vermek amacıyla çalışan SAHA İstanbul’un, 2018 yılını 314 faaliyetle tamamladığını söyledi. Bayraktar, şöyle konuştu:

"Yönetim ve ekip arkadaşlarımız, Türkiye’nin teknolojik gelişimi için adeta hiç durmadan bir toplantıdan diğerine koşarak geçtiğimiz yılı geride bıraktı.

Bu kapsamda ekibimiz geçtiğimiz yıl 116 firma ziyareti ve toplantısı yaptı, 76 kez de kamu, kurum ve üniversitelere ziyaretler gerçekleştirerek toplantılara katıldı. 11 kez yönetim kurulu, 21 kez komite, 13 kez proje ve 20 kez de SAHA EXPO toplantıları gerçekleştirdik. Yıl içinde 9 kez yabancı delegasyonlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldik. 14 adet SAHA İstanbul etkinliği düzenledik. 24 kez düzenlenen etkinliklere iştirak ettik. Yurt çapında 8 fuara katıldık. Şimdi sıra Türkiye’nin, savunma sanayisinde ihracatçı ülkeler konumuna gelmesi için gücümüzü yurt dışına taşımaya geldi. Önümüzdeki dönemde SAHA İstanbul olarak yurt dışında da fuarlara katılmayı hedefliyoruz."

Geçen yıl yeni katılımlarla üye sayılarının 342'ye çıktığını dile getiren Bayraktar, milli ve yerli teknolojinin gelişimi için geçen yıl birçok ikili görüşme, çalıştay ve sektör temsilcileriyle toplantılar yaptıklarını, bu çalışmalar sırasında kritik milli sistemlere de destekler verdiklerini anlattı.

- SAHA EXPO'da yurt dışına kapı aralandı

Bayraktar, geçen yıl en dikkati çekici faaliyetlerinin 135 kurum ve şirketin katılımıyla gerçekleştirdikleri SAHA EXPO 2018 olduğunu söyledi.

Fuarda yerli üretim kabiliyetlerinin ortaya konulduğunu ifade eden Bayraktar, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen ziyaretçilere Türkiye’nin savunma sanayisinde ulaştığı gelişmişlik düzeyini gösterme, birebir anlatma fırsatı yakaladıklarını belirtti. Bayraktar, "Fuar kapsamında yurt içinde yeni iş birliklerine, yurt dışında ise yeni pazarlar için sanayicilere açılım sağladık. Birlik olduğumuzda, Türk savunma sanayinin millileştirilmesi hamlesine önemli katkılar sağlayabileceğimizi, dünyanın önemli ülkeleri arasında yer alabileceğimizi birlikte tecrübe ettik." diye konuştu.

Fuarda, Türkiye'nin milli gururu insansız hava aracı Bayraktar TB2, yanmayan ve su geçirmeyen malzeme Aerojel, BMC tarafından üretilen 600 beygirlik yerli dizel motor gibi onlarca stratejik ürünün ilk kez sergilendiğini anlatan Bayraktar, beklenenin çok üzerinde ilgiyle karşılanan, uluslararası önemli anlaşmaların imzalandığı SAHA EXPO’nun bir sonraki organizasyonunu 2020'de yapmayı planladıklarını kaydetti.

- Lazer silah sistemlerinden yerli yazılıma

SAHA İstanbul üyelerinin desteğiyle birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerine değinen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Hava Kuvvetlerine temel eğitim uçağı olarak hizmet edecek Hürkuş'un iklimlendirme ve kabin basınç sistemi için küme üyelerinden konsorsiyum oluşturuldu. SAHA İstanbul’un koordinasyonunda aralarına TUSAŞ’ın da dahil olduğu konsorsiyum bu amaçla yeni bir şirket kuruyor. Havacılık alanında hayata geçirmeye hazırlandığımız başka projelerimiz de var. Milli Havacılık Endüstrisi Platformu (MİHENK) ve Havacılık Test ve Sertifikasyon Merkezi (HATEM) çalışmalarına devam ediyoruz. MİHENK’in kurulmasıyla, TÜRKAK’ın yerli denetim firmalarımız tarafından AS 9100 sertifikası verebilmesini mümkün kılacak akreditasyonu verebilme yetkisini alması için gerekli altyapıyı da gerçekleştirmiş olacağız."

Bayraktar, ayrıca savunma, havacılık ve uzay sanayisi alanında kalifiye personel açığını kapatmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini, lazer silah sistemleriyle ilgili çalışacak firmaların yer aldığı konsorsiyum kurduklarını, kümelenme üyesi yetkin firmaların 3D printer toz üretimi için bir araya geldiğini, açık kaynak kodlarla milli ihtiyaçları karşılaması amaçlanan yerli yazılım geliştirme çalışmalarına başlandığını söyledi.

Bayraktar, SAHA İstanbul olarak milli teknoloji hamlesine katkı sağlarken sektörde Türkiye’nin millileşme hamlesine katkı verecek firmaların sayısını çoğaltmak, üretim kalitelerini arttırmak için de önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

- Hedef, referans ülke Türkiye

Yerli ve milli savunma ile havacılık sanayisinin itici gücü olmak için yola çıktıklarını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye’yi kendi savunma ve havacılık sanayisi araçları ile bölgesel ve küresel ölçekte referans ülke haline getirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Stratejik açıdan önemli ve katma değeri yüksek sistem ile alt sistemlerin geliştirilmesine katalizör olmaya çabalıyoruz. Türk sanayisinin, savunma, havacılık ve uzay alanlarında yapacağı atılımın merkezi haline gelen SAHA İstanbul’un ülkemize vereceği katkıyı en üst seviye çıkarmak için faaliyet gösteriyoruz."