Sahada kazandılar borsada kaybettiler

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri Süper Lig'in başlamasıyla ilk maçlarında puan kazandı ancak 11-18 Ağustos döneminde yatırımcılarına kaybettirdiler.

AA muhabirinin derlediği verilere göre spor endeksi, 11-18 Ağustos yüzde 2,49 değer kaybetti. Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, söz konusu dönemde hisseleri yüzde 5,15 gerileyerek yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

Göztepe ile 2-2 berabere kalarak deplasmandan puanla dönen Fenerbahçe de yüzde 3,59 kaybettirerek 11-18 Ağustos'ta en fazla kaybettiren ikinci spor şirketi oldu.





-Yatırımcısına en az kaybettiren Galatasaray oldu





Antalyasporu 2-0 mağlup eden Beşiktaş da yatırımcısına yüzde 1,66 kaybettirdi.

11-18 Ağustos arası haftalık dönemde yatırımcısına en az kaybettiren Galatasaray oldu. Galatasaray'ın hisseleri de söz konusu dönemde yüzde 1,33 azalış kaydetti. Galatasaray, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-1 yenmişti.

Borsada işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip. Beşiktaş 18 Ağustos sonu itibarıyla 1 milyar 135 milyon 200 bin lira piyasa değerine sahip. Beşiktaş'ın geçen hafta 1 milyar 154 milyon lira piyasa değeri bulunuyordu.

Geçen hafta 1 milyar 83 milyon lira piyasa değerine sahip Fenerbahçe ise bu haftayı 1 milyar 44 milyon 580 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Geçen hafta 729 milyon lira olan Galatasaray'ın piyasa değeri bu hafta 719 milyon 280 bin liraya geriledi. Trabzonsporun piyasa değeri de 276 milyon lira olarak gerçekleşti.

Trabzonspor'un geçen hafta 291 milyon lira piyasa değeri bulunuyordu.

Spor şirketlerinin 18 Ağustos kapanışı itibarıyla fiyat,piyasa değeri ve haftalık değişimleri şöyle:

Spor şirketi18 Ağustos kapanış fiyatı (TL)18 Ağustos haftalık değişim değişim (%) Piyasa değeriTrabzonspor2,76-5,15276.000.000Fenerbahçe36,02 -3,591.044.580.000Beşiktaş4,73-1,661.135.200.000Galatasaray6,66-1,33719.280.000