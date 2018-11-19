"Şahane Cuma" indirimleri tüketiciyi güldürecek

İSTANBUL (AA) - Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından verilen adıyla "Şahane Cuma" bu yıl 23 Kasım Cuma gününe denk gelirken, kampanya kapsamında perakendecilerin tüketiciye önemli indirim fırsatları sunması bekleniyor.

KMD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, perakende sektöründe kampanya dönemleri, özellikle yüksek oranda indirim yapıldığında hem tüketici ilgisi hem de satış hacmi bakımından memnun edici hal alırken, özel günler, bayramlar, yılbaşı gibi daha yaygın kampanya dönemlerinin yanı sıra, Şahane Cuma gibi kampanya günleri perakendecilerin yakından takip ettiği günlerin başında geliyor.

Bu yıl 23 Kasım Cuma gününe denk gelen Şahane Cuma hakkında açıklamada görüşlerine yer verilen KMD Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, kampanya kapsamında perakendecilerin önemli indirimler yapacağını bildirdi.

Şahane Cuma'da yapılacak bu indirimlerle tüketicinin de memnun kalacağını belirten Gökyıldırım, şunları kaydetti:

"Tüm perakendecilerimiz sektör için son derece önemli olan 23 Kasım gününe özel kampanyalar hazırladı. Yapılacak indirimler sayesinde mağazalarımızın satış hacimlerinde önemli artışlar bekliyoruz. Bununla beraber e-ticarette de yüksek satış beklentimiz var. Biz de KMD olarak tüm perakendecilerimizle bugün ve bu hafta özelinde yapacağımız kampanyaları 'Şahane Cuma' adıyla tüketicimize sunacağız. Tüketicinin gün geçtikçe fiyat hassasiyeti ve kampanya takip alışkanlığı arttı.

Tüketicimiz özellikle içinde bulunduğumuz dönemde indirimleri daha yakından takip ediyor ve zorunlu olmayan harcamalarını erteliyor. 'Şahane Cuma' gibi günlerde ertelenen bu harcamaların gerçekleşmesini bekliyoruz. Perakendedeki bu hareketliliğin ülke ekonomisine olan katkısının da altını çizmeliyiz. Sektörümüzün sadece tüketim olarak görülmemesi, beraberimizdeki ekosistem içinde perakendede yaratılan değerin çarpan etkisiyle büyüdüğüne dikkat edilmesi gerekir."