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sahibinden.com Konya'da kurumsal üyeleriyle buluştu

- Konya’da yaklaşık 250 üyesini ağırlayan sahibinden.com, toplantıda teknolojik yatırımlarını ve üyelerine sunduğu yeni hizmetleri tanıttı

sahibinden.com Konya'da kurumsal üyeleriyle buluştu
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İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu sahibinden.com, Konya'da gayrimenkul ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyelerini buluşturdu.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle kurumsal üyelerinin hayatına değer katan sahibinden.com, Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlediği bölge toplantılarına devam ediyor.

sahibinden.com, tarım, ticaret ve sanayi potansiyeliyle öne çıkan Konya’da gayrimenkul ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleriyle bir araya geldi. Konya’da yaklaşık 250 üyesini ağırlayan sahibinden.com, toplantıda teknolojik yatırımlarını ve üyelerine sunduğu yeni hizmetlerini tanıttı.

Platform, gerçekleştirdiği toplantılarda kurumsal üyelerinin beklentilerini anlayarak yeni çözümler üretmeyi, sektörde fark yaratmalarına ve kazançlarını artırmaya yardımcı olacak ürün ve fonksiyonlarını anlatmayı amaçlıyor.

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KonyaSahibinden.com
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