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sahibinden.com Trabzon’da kurumsal üyeleriyle buluştu

- sahibinden.com, Trabzon’da gayrimenkul ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleriyle bir araya geldi

sahibinden.com Trabzon’da kurumsal üyeleriyle buluştu
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İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, Trabzon’da gayrimenkul ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleriyle bir araya geldi

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle kurumsal üyelerinin hayatına değer katan sahibinden.com, Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlediği bölge toplantılarına devam ediyor. sahibinden.com, Trabzon’da gayrimenkul ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren kurumsal üyeleriyle bir araya geldi. Trabzon’da yaklaşık 200 üyesini ağırlayan sahibinden.com toplantıda teknolojik yatırımlarını ve üyelerine sunduğu yeni hizmetlerini tanıttı.

Türkiye’nin sahibinden.com’u, gerçekleştirdiği toplantılarda kurumsal üyelerinin beklentilerini anlayarak yeni çözümler üretmeyi, sektörde fark yaratmalarına ve kazançlarını artırmaya yardımcı olacak ürün ve fonksiyonlarını anlatmayı amaçlıyor.

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Sahibinden.com
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