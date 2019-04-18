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sahibinden.com'da kiralık yazlık ilanlarına ilgi arttı

- sahibinden.com'un mart verilerine göre, kiralık yazlık ilanlarına ilgi, ocak ayına göre yüzde 120 artış gösterdi

sahibinden.com'da kiralık yazlık ilanlarına ilgi arttı
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İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu sahibinden.com'un mart ayı verilerine göre, kiralık yazlık ilanlarına ilgi, ocak ayına göre yüzde 120 arttı.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, mevsim bahardan yaza doğru ilerlerken, şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşıp yazın keyfini çıkarmak isteyenler için kiralık yazlık konut ilanları sahibinden.com’da en dikkati çeken başlıklar arasında yerini alıyor.

sahibinden.com'un mart ayı verilerine göre, kiralık yazlık ilanlarına ilgi ocak ayına göre yüzde 120 artış gösterdi.

Yılın ilk 3 ayında en çok Bodrum, Çeşme, Manavgat, Kuşadası ve Erdemli ilçelerinde yazlık aranırken, villa, müstakil, bahçe katı, site içi ve balkonlu olanlar tercih edildi.

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E-ticaretKiralık YazlıkSahibinden.com
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