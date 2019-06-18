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sahibinden.com'un Fotoğraftan Araç Tanıma özelliği "en iyi" seçildi

- International Classified Marketplace Association, sahibinden.com'un "Fotoğraftan Araç Tanıma" özelliğine, birincilik ödülünü verdi

sahibinden.com'un Fotoğraftan Araç Tanıma özelliği
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İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, International Classified Marketplace Association tarafından düzenlenen ve yenilikçi uygulamaların değerlendirildiği İnovasyon Ödülleri’nde "Fotoğraftan Araç Tanıma" özelliğiyle birincilik ödülünün sahibi oldu.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, geliştirdiği teknolojiyle uluslararası arenada birincilik alan Fotoğraftan Araç Tanıma özelliğiyle teknoloji ihracatını hedefliyor.

Başvuruların yaratıcılık, yenilikçilik, sonuç ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendirildiği yarışmada en inovatif proje ödülüne layık görülen Fotoğraftan Araç Tanıma özelliği, sahibinden.com'un Ar-Ge merkezinde Türk mühendisler tarafından yapay zekâ teknolojisi kullanılarak hayata geçirildi.

Özellik, kullanıcıların ilgilendikleri aracın fotoğrafını çektikten sonra aracın marka, model ve yıl bilgilerini bularak milyonlarca ilan arasından aynı özellikteki tüm araç ilanlarına hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasına olanak sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com İş, Servis ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, Ar-Ge merkezlerinde makine öğrenimi ile yapay zekâ teknolojisini kullanarak pek çok yeni ürün ve hizmet geliştirdiklerini belirterek, "Hedefimiz artık bu teknolojiyi Türkiye'nin sınırlarının ötesine taşımak; Fotoğraftan Araç Tanıma özelliğinin de Türkiye'nin katma değerli teknoloji ihracatı hedeflerine ulaşması yönünde güzel bir örnek olacağına inanıyoruz. Projemizin uluslararası alanda gördüğü ilgi ve kazandığı ödül de bunun ispatı niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.

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