Sahil Güvenlik için 105 kontrol botu üretilecek

ANKARA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığının çevre denizler ve iç sulardaki görevlerinde kullanılmak üzere 105 kontrol botu imal edilecek.

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, SSB ile Ares Tersanecilik arasında Kontrol Botu Projesi'ne ilişkin sözleşme imzalandı.

Proje kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı için 105 kontrol botu, yedekler ve hizmetlerle tedarik edilecek.

Çevre denizler ve iç sularda görev yapacak kontrol botlarıyla düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele, arama ve kurtarma faaliyetleri ile denizden emniyet ve güvenlik görevlerinde önemli kabiliyete sahip olunacak.

Sözleşme törenine, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'in yanı sıra firma temsilcileri katılırken, ilk botun 2020'de hizmete girmesi planlanıyor.

