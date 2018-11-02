Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa Trabzon Halit Halit Yıldız
İndirim nefes aldıracak
İndirim nefes aldıracak
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan
Bol bol tüketin
Bol bol tüketin

Sahra Altı Afrika'da büyümeye rağmen işsizlik artıyor

- IMF raporunda, Sahra Altı Afrika'daki büyümenin işsizliği azaltmaya yetmediği ortaya kondu

Sahra Altı Afrika'da büyümeye rağmen işsizlik artıyor
banner17

ADDİS ABABA (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), Sahra Altı Afrika'daki büyümenin artarak sürdüğünü ancak mevcut rakamların işsizliği azaltmaya yetmeyeceğini açıkladı.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 2018 yılı için hazırlanan Afrika Bölgesel Ekonomik Görünüm başlıklı raporunu tanıtan IMF, Sahra Altı Afrika'daki büyümenin giderek hızlandığına dikkati çekti.

Raporda, Sahra Altı Afrika'daki makro ekonomik görünümün güçlenmeye devam ettiği aktarılırken, "2017'de yüzde 2,7 olan büyümenin 2018 yılında yüzde 3,1'e yükselmesi bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Orta vadede büyüme hızının yüzde 4'e çıkabileceğine yer verilen raporda, buna karşın, bu hızın, işe ihtiyaç duyan ve her geçen yıl katlanan yetişkin nüfusa istihdam sağlamada yetersiz kaldığı belirtildi.

- "Her yıl sadece 10 milyon Afrikalı istihdam ediliyor"

IMF’nin Bölgesel Çalışmalar Dairesi Başkanı Papa N'Diaye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan istihdamın yaratılması için büyümenin mevcut rakamların çok üstünde olması gerektiğini dile getirdi.

N'Diaye, "Her yıl iş piyasasına yaklaşık 80 ile 90 milyon arasında Afrikalı giriyor ancak bunların sadece 10 milyonu istihdam ediliyor." dedi.

Raporda ayrıca ABD ve Çin arasında yükselen ticari tansiyonun ve avro bölgesinde yaşanan gelişmelerin Sahra Altı'nın büyümesini olumsuz etkileyebileceğine de yer verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AfrikaBüyümeİMF
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1