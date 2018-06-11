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Sahurda mobil alışveriş yapıyoruz

- n11.com verilerine göre, tüketicilerin sahur saatlerine denk gelen 00.00-05.00 saatlerindeki alışverişleri, normal döneme göre yüzde 55 arttı

Sahurda mobil alışveriş yapıyoruz
İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu n11.com verileri, ramazanda online alışveriş saatlerinin 00.00-05.00 saatlerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.

n11.com'un ramazan ayına ait online alışveriş trendleri verilerine göre Türk tüketicisi sahur saatlerinde online mobil alışveriş yapıyor.
Tüketicilerin sahur saatlerine denk gelen 00.00-05.00 saatlerindeki alışverişleri, normal döneme göre yüzde 55 artarken, iftar saatlerine denk gelen saatler arasında ise alışveriş hacminde azalma gözleniyor. 00.00-05.00 arası mobil cihazlardan verilen siparişler yüzde 61 artarken, 03.00-05.00 saatleri arasında ise mobilde yüzde 231 artış kaydediliyor.

- En çok elektrikli mutfak aleti satıldı

Açıklanan verilere göre, ramazan boyunca satışı en çok artan ürün grubu elektrikli mutfak aletleri oldu.
Normal döneme göre yüzde 42 artış yaşanan elektrikli mutfak aleti satışlarını, yaklaşık yüzde 32’ye yakın artış ile yemek pişirme ürünleri takip etti.
Listenin devamında ise sofra ürünleri, küçük mutfak gereçleri, saat, ev gereçleri, düzenleme ürünleri ve gıda-şekerleme yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
N11.comRamazan
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