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Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planı çalışmalarında sona gelindi

- Yapımına 2015 yılında başlanan ve bu yıl tamamlanan Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi'nin kapanış toplantısı yarın Ankara'da yapılacak

Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planı çalışmalarında sona gelindi
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, yapımına 2015 yılında başlanan ve bu yıl tamamlanan Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi'nin kapanış toplantısının yarın Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Taşkın Yönetim Planları ile taşkın riski ön değerlendirmesi, taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk haritalarının çıktıları kullanılarak, taşkın öncesi, taşkın anı ve taşkın sonrasında yapılması gereken çalışmalar, alınacak önlemler ve taşkından korunma hususunda yatırımların yönlendirilebilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Türkiye'deki 25 Havza için yapılan Taşkın Yönetim Planları'nın 2021 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Sakarya Havzası ile Yeşilırmak, Antalya, Ceyhan ve Sakarya Havzalarında olmak üzere 5 havzada Taşkın Yönetim Planı hazırlanmıştır. 18 havzada çalışmalar devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 2015 yılında başlanan ve bu yıl tamamlanan Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi'nin kapanış toplantısının yarın Ankara'da yapılacağı belirtildi.

Projeyle ilgili açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planı Hazırlanması Projesi kapsamında, ilk olarak Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi yapılmıştır. Taşkın riski ön değerlendirmesi kapsamında belirlenen riskli yerlerde sayısal hidrolik modeller kullanılarak Taşkın Tehlike Haritaları oluşturulmuştur. Taşkın tehlike haritaları kullanılarak taşkın riski derecelendirilmiş olup Taşkın Risk Haritaları oluşturulmuştur. Taşkın risk haritaları doğrultusunda belirlenmiş olan risklerin önlenebilmesi için alınması gereken Tedbirler belirlenmiş ve Taşkın Yönetim Planı oluşturulmuştur. Ardından da Taşkın Veri Tabanı geliştirilmiştir."

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Sakarya Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması ProjesTarım Ve Orman Bakanlığı
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