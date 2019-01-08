Sakarya ihracatını 10 yılda ikiye katladı

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, son 12 aylık dönemde ihracatını 2008 yılına göre iki kat artırarak yeni bir rekora imza attı.



AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracat sıralamasında 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya'nın, 2017'nin ocak-aralık döneminde 5 milyar 218 milyon 444 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 7 artışla 5 milyar 573 milyon 354 bin dolara ulaştı.

Başta otomotiv sektörü olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik ve çimento endüstrisiyle ekonomiye önemli katkı sağlayan Sakarya, Türkiye'nin geçen yıl ocak-aralık dönemindeki toplam ihracatının yüzde 3,5'ini karşıladı.



12 aylık dönemlerde 2008'de 2,8 milyar dolar, 2009'da 1,7 milyar dolar, 2010'da 1,7 milyar dolar, 2011'de 2 milyar dolar, 2012'de 1,7 milyar dolar, 2013'te 2,2 milyar dolar, 2014'te 2,6 milyar dolar, 2015'te 1,9 milyar dolar, 2016'da 2,5 milyar dolar, 2017'de 5,2 milyar dolar ihracat yapan Sakarya, geçen yıl ihracatını 2008 yılına göre iki kat artırarak yeni bir rekor kırdı.



- Otomotiv ihracatında artış



Toyota, Türk Traktör ve Otokar gibi önemli firmalarla ülkenin en fazla otomotiv ihracatı yapan 4'üncü ili olan Sakarya'nın, geçen yıl ocak-aralık dönemindeki toplam ihracatının yüzde 93'lük kısmı, sadece bu sektörde gerçekleşti. 2017 yılının aynı dönemine göre 320 milyon 543 bin dolarlık artışla bu sektördeki ihracat payını yüzde 6,59 yükselten kentte, geçen yıl otomotiv sektöründe 5 milyar 187 milyon 597 bin dolar dış satım yapıldı.



Sakarya'nın ihracat sıralamasında ikinci sırada 75 milyon 11 bin dolarlık ihracatla "demir ve demir dışı metaller", üçüncü sırada 45 milyon 720 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", dördüncü sırada 44 milyon 453 bin dolarla "iklimlendirme sanayi", 43 milyon 70 bin dolarla "makine ve aksamları", beşinci sırada ise 33 milyon 52 bin dolarlık ihracatla "çimento cam seramik ve toprak ürünleri" yer aldı.



Bu sektörler arasında 2017 yılının aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı yüzde 36,28 ile "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektöründe gerçekleşti.



Kentte, 2018 yılının 12 aylık döneminde bir önceki yıla göre en fazla ihracat artışı olan sektörler arasında en dikkati çeken, "savunma ve havacılık sanayi" sektörü oldu. Buna göre, kentte 2017 yılında bu alanda 549 bin dolar ihracat gerçekleştirilirken, geçen yıl bu rakam yüzde 195 artışla 1 milyon 625 bin dolara yükseldi.



Önemli sektörlere ev sahipliği yapan kentte, bir önceki yıla göre en fazla ihracat artışı ise "halı" sektöründe oldu. 2017 yılında 168 bin dolar olan halı ihracatı, 2018'de yüzde 283 artışla 644 bin dolar seviyesine yükseldi. Diğer sanayi ürünleri de yüzde 238 artışla ikinci sıraya yerleşti.



- En çok ihracat artışı İtalya'ya



Önemli sanayi kuruluşları sayesinde geçen yıl ocak-aralık döneminde çok sayıda ülkeye ihracat yapan Sakarya, 2018 yılının aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,23'lük düşüş olsa da en fazla ihracat artışını İtalya'da yaşadı. Buna göre 2017 yılında İtalya'ya 381 milyon 418 bin dolarlık ihracat gerçekleşirken, 2018'de bu rakam yüzde 32,96 artışla 507 milyon 115 bin dolara yükseldi.



Sakarya, geçen yıl en çok ihracatı ise 2017 yılına göre yüzde 18,54 artışla 558 milyon 652 bin dolar ihracatla Almanya'ya yaptı. Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat yapılan ikinci ülke ise yüzde 11,56 artışla Fransa oldu. Bu ülkeye 2017'de yapılan 484 milyon 89 bin dolarlık ihracat, geçen yılın aynı döneminde 540 milyon 89 bin dolara çıktı.



Kentin en fazla ihracat yaptığı ülke sıralamasında Birleşik Krallık üçüncü oldu. Sakarya, bu ülkeye 2017'de 443 milyon 60 bin dolar olarak gerçekleştirdiği ihracatı geçen yıl 532 milyon 668 bin dolara yükseltti.



