Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,56 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Birim Ortalama Satış türü
Dane mısır Kg 1,01 TS
Yemlik buğday Kg 0,90 HMS
Kabuklu fındık Kg 14,56 TS
Çerezlik ayçiçek Kg 12,50 TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Sakarya Ticaret Borsası
Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,56 liradan işlem gördü
25 Mart 2019 Pazartesi 09:54
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,56 liradan satıldı.