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Sakarya Ticaret Borsası

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,56 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsası
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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,56 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün                     Birim             Ortalama         Satış türü
Dane mısır             Kg                1,01                   TS
Yemlik buğday        Kg                0,90                  HMS
Kabuklu fındık        Kg                14,56                 TS
Çerezlik ayçiçek     Kg                12,50                 TS

TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Ticaret BorsasıFındık
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