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Sakarya Ticaret Borsası

Borsada dane mısırın kilogramı ortalama 1,45 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsası
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Sakarya Ticaret Borsasında dane mısırın kilogramı ortalama 1,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirim Ortalama Satış türü Dane mısır Kg 1,45 TSPatatesKg 2,15TSMercimek yeşilKg 5,38TSSüs bitkisiKg 4,36HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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Sakarya Ticaret Borsası
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