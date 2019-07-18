Sakarya Ticaret Borsasında dane mısırın kilogramı ortalama 1,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünBirim Ortalama Satış türü Dane mısır Kg 1,45 TSPatatesKg 2,15TSMercimek yeşilKg 5,38TSSüs bitkisiKg 4,36HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Sakarya Ticaret Borsası
Borsada dane mısırın kilogramı ortalama 1,45 liradan işlem gördü
18 Temmuz 2019 Perşembe 16:18
Sakarya Ticaret Borsasında dane mısırın kilogramı ortalama 1,45 liradan satıldı.