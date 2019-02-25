Sakarya üretiyor, dünya sürüyor

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19,6'sını karşılayarak yılın ilk ayında ürettiği 21 bin 766 aracın yaklaşık yüzde 86'sını dünyaya satan Sakarya, otomotiv ihracatındaki yükselişini sürdürüyor.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracat sıralamasında 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik, elektronik, çelik ve çimento endüstrisiyle adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına bu ay 405 milyon 50 bin dolarlık katkı sağladı.

Ocak ayında taşıt araçları ihracatındaki payı geçen yıla oranla düşmesine rağmen, kentte en çok ihracat 373 milyon 580 bin dolarla otomotiv endüstrisinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk ayında üretilen 110 bin 932 aracın 94 bin 871'i ihraç edilirken, bu pastada yüzde 19,6'lık oranla büyük paya sahip olan Sakarya, ürettiği 21 bin 766 aracın yaklaşık yüzde 86'sına denk gelen 18 bin 663 aracı dünyaya sattı.

Son 5 yıla oranla dış satımdaki payını yüzde 24 artıran kent, otomotiv ihracatındaki yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

- Günde 702 araç banttan indi

Toyota, Otokar ve Türk Traktör gibi üreticilerin yer aldığı Sakarya'da, bu yıl 20 bin 669 otomobil, 58 otobüs, 31 midibüs, bin 8 traktör olmak üzere toplam 21 bin 766 araç üretildi.

Buna göre, söz konusu dönemde Türkiye'deki toplam araç üretiminin yüzde 19,6'sını karşılayan kentte, günde 702 araç banttan indirildi.

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Ülkenin önde gelen otomotiv firmalarından Toyota, ilk aylık dönemde Arifiye'deki fabrikasında 20 bin 669 otomobil üretirken, Otokar 58 otobüs ve 31 midibüsü banttan indirdi.



Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında binek tipinde Corolla ve Toyota C-HR modellerini üreten Toyota, üretimin yaklaşık yüzde 84'üne denk gelen 17 bin 479 aracı ihraç etti.

Toyota, bu yıl Sakarya'da üretime başladığı yeni Corolla Hybrid modeliyle yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor.

- Otokar ihracatta sıçrama yaptı



Yurt içi ve dışındaki güvenlik teşkilatlarına, 2018 yılında 190 zırhlı araç satışı yapan Türkiye'nin öncü savunma sanayisi şirketlerinden Otokar, bu yıl ocak ayında otobüs ve midibüs olmak üzere toplam 89 araç üretti.



Geçen yıl ocak döneminde 23 araç ihraç eden Otokar, bu yıl yüzde 486 artışla 112 aracı yurt dışına sattı.

Geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterse de bu yıl ocak döneminde bin 8 traktör üreten Türk Traktör ise bin 72 aracını ihraç ederek ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağladı.