Sakarya'dan Doğu Marmara'nın ihracatına yüzde 23'lük katkı

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Otomotiv ihracatında başı çeken iller arasında bulunan Sakarya, yılın ilk ayında 405 milyon 50 bin dolarlık dış satımla Doğu Marmara'ya yüzde 23, Türkiye'ye ise yüzde 3'lük ihracat katkısı sağladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracat sıralamasında 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, bu ay 405 milyon 50 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşasa da Türkiye'nin toplam ihracatında yüzde 3'lük paya sahip Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, iklimlendirme sanayi, çelik ve diğer alanlarda Doğu Marmara'nın ihracatına yüzde 23 katkıda bulundu.

Sakarya, ocak ayında 405 milyon 50 bin dolarlık dış satımıyla Doğu Marmara'da Kocaeli, Bolu, Düzce ve Yalova illeri arasında ikinci oldu.

- Sakarya'nın ihracatını otomotiv sektörü sırtlıyor

Toyota, Türk Traktör ve Otokar gibi önemli firmalarıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan 4. il olan Sakarya'nın, ocak ayındaki toplam ihracatının yüzde 92'lik kısmı bu alanda gerçekleşti.

Yılın ilk ayında otomotiv sektöründe 373 milyon 580 bin dolar ihracat yapan Sakarya'da ikinci sırada 5 milyon 612 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller", üçüncü sırada ise 4 milyon 499 bin dolarlık dış satımla "kimyevi maddeler ve mamulleri" yer aldı. Bu sektörleri 3 milyon 567 bin dolarla "iklimlendirme sanayi" ve 2 milyon 868 bin dolarlık ihracatla "çelik" sektörü izledi.

Bu yıl ocak döneminde geçen yıla göre en fazla ihracat artışı ise "kuru meyve ve mamulleri" sektöründe yaşandı. Geçen yıl ocak ayında 62 bin 42 dolar olan kuru meyve ihracatı, yaklaşık 10 katına çıkarak 619 bin 25 dolar seviyesine ulaştı.

- En çok ihracat Birleşik Krallık'a

Her dönemde çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştiren Sakarya, bu yıl ocak ayında en çok ihracatı 55 milyon 768 bin dolarla Birleşik Krallık'a yaptı. Bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,54 arttı.



Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke, yüzde 12,15 artışla Fransa oldu. Bu ülkeye geçen yılın ocak ayında yapılan 36 milyon 618 bin dolarlık ihracat, bu yılın aynı döneminde 41 milyon 67 bin dolara yükseldi.



Geçen yıl 113 milyon 491 bin dolar olan ihracatını bu yıl 30 milyon 379 bin dolara düşürse de üçüncü ülke olarak en fazla dış satımı ABD'ye gerçekleştiren Sakarya, İspanya, İtalya ve Almanya gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyor.