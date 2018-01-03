Sakarya'dan ihracat 5 milyar doları aştı

SAKARYA (AA) - Sakarya'dan 2017 yılında 5 milyar 226 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (SATSO) yapılan açıklamaya göre, Sakarya'nın aralıkta ihracatı önceki aya göre yüzde 8,7 artışla 491 milyon dolara yükselirken, ihracatta önceki yılın aynı ayına göre ise 2,8 artış yaşandı.

Otomotiv dışında gıda ve tekstil gibi sektörlerde de ihracat artışı dikkati çekti.

En çok ihracat yapan ilk 10 il arasında 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, 2017 yılında toplam 5 milyar 226 milyon dolar ihracat ile önceki yıla göre toplam ihracat değerinde yüzde 107 artış yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, Sakarya'nın 2017 yılında ihracatta büyük bir ivme yakaladığını bildirdi.

Genel olarak bakıldığında sürekli ve istikrarlı yükselişle yılı başarılı bir şekilde kapattıklarını aktaran Kösemusul, "Aralık ayında 26 sektörde 107 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Farklı sektörlerdeki ihracat artışlarını da memnuniyetle karşıladık. Ayrıca önceki yıla göre yüzde 107 artışla da ihracata Sakarya imzasını atmanın sevincini yaşıyoruz. Sakarya olarak ihracatta hedefimiz ilk 5 il arasında yer almak. Şehrimizin üretim yeteneğini ve ihracatçı sayısını artırmak için çalışmalarımız hızla sürüyor ve biz inşallah hedefimize ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

İhracatta hedeflerin yakalanması için iş dünyasının üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte kararlı olduğuna işaret eden Kösemusul, "2018 yılının ilk çeyreğinde de tüm sektörlerde gerekli canlılık ve güvenle istihdam ve yatırım teşviklerinin devamıyla iş dünyamız gayretini sürdürecek, ülkemiz büyümeye devam edecek ve inşallah hedeflerine ulaşacaktır. İlimiz ve ülkemiz ihracatına katkı veren firmalarımızı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki 2018, başarıların yılı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



