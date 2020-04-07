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Sakıp Sabancı, “Uluslararası Araştırma Ödülleri” ile anılıyor

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı, vefatının 16. yılında vasiyeti üzerine verilen Uluslararası Araştırma Ödülleri ile 10 Nisan Cuma günü anılacak.​

Sakıp Sabancı, “Uluslararası Araştırma Ödülleri” ile anılıyor
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Bu yılın teması “Ekonomi ve Türkiye’nin Geleceği” olarak belirlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nde kazanan makaleler ve Jüri Özel Ödülü 10 Nisan 2020, Cuma günü açıklanacak.

Bu yılın teması “Ekonomi ve Türkiye’nin Geleceği” olarak belirlenen 2020 ödüllerinde; eşitsizlikten gelir dağılımına, iklim değişikliğinden enerjiye, trafik yoğunluğundan hava kirliliğine, ulaştırmadan barınmaya kadar geniş bir yelpazede kamunun rolüne ve ekonomi politikalarına odaklanan makaleler değerlendirmeye alındı. Bu kapsamda, üç makale ödüllendirilirken bu yılın Jüri Özel Ödülü de açıklanacak.

Her yıl özel olarak düzenlenen anma ve ödül töreniyle duyurulan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri, bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Sabancı Üniversitesi iletişim kanalları üzerinden yapılacak özel paylaşımlar ile kamuoyuna duyurulacak.

15 yılda 35 ülkeden 440’ı aşan başvuru

Sabancı Üniversitesi tarafından, 10 Nisan 2004 tarihinde aramızdan ayrılan Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine hayata geçirilen Uluslararası Araştırma Ödülleri; tarih, ekonomi ve sosyoloji gibi sosyal bilimlerin temel disiplinlerine dünya ölçeğinde katkı sunan çalışmaları değerlendirmeye alıyor ve bu alanda Türkiye’de sosyal bilimler alanında düzenlenen ilk uluslararası ödül olma özelliği taşıyor. Sabancı Üniversitesi bünyesinde, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve İstanbul Politikalar Merkezi liderliğinde yürütülen ödülde makalelerin değerlendirmesi, bağımsız ve uluslararası bir jüri tarafından yapılıyor.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında şimdiye kadar Türkiye’nin ekonomisinden dış politikasına, tarihinden toplumsal dinamiklerine kadar çeşitli konularda çalışmalar ödüllendirildi. Tüm dünyadan büyük ilgi gören ve 15 yıldır verilen ödüle, bu zamana kadar 35 ülkeden 440’ı aşan başvuru oldu. Sosyal bilimlere küresel ölçekte katkı sağlayan ve Türkiye’nin faydalanabileceği fikirler üreten 41 makale ve 8 bilim insanı ödüllendirildi.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin bu yılki kazananlarına, 10 Nisan 2020 tarihinde aşağıda bilgileri yer alan Sabancı Üniversitesi’ne ait web siteleri ve sosyal medya hesaplarından ulaşabileceksiniz.

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Sabancı Üniversitesi Onursal BaşkanıSakıp SabancıUluslararası Araştırma Ödülleri
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