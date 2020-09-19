Salgını bahane etmedi, ihracatta 100 ülkeye ulaştı



Endüstriyel kilit sektöründe Türkiye’nin küresel markası olan Mesan Kilit, ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını 100’e çıkardı. Covid-19 sürecinde ileri teknoloji hijyenik kilit sistemleri üzerine yoğunlaşan şirket, dünya ekonomisinin durma noktasına gelmesine neden olan pandemi döneminde yatırım hedeflerinden şaşmadı. Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, şirketin gelecek vizyonuna ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

YATIRIM HEDEFİMİZDE BÜYÜK SAPMALAR YOK

Mesan’ın 2019’da bu yıl için planladığı yatırım miktarının yüzde 70’ini gerçekleştirdiğini söyleyen Mustafa Mertöz şu ifadeleri kullandı: Salgın sürecinde kaçınılmaz olarak bazı yatırımlarımızı erteledik ancak planladığımız miktarın yüzde 70’ini bu ay itibariyle gerçekleştirdik. 2018’de ve geçtiğimiz yıl toplamda 10 milyon Euro yatırım yaptık. Bu yıl için 2,5 milyon Euro planlamıştık ancak pandemi devreye girdi. Eylül itibariyle 1,5 milyon Euro yatırım yapmış olduk. Geri kalan yüzde 30’luk kısım için yıl sonunda karar vereceğiz. Yatırım konusunda özel bankaların tutumu kritik öneme sahip. Bir miktar daha ‘Oyun Kurucu’ rolü üstlenmeleri gerekiyor. Yatırım iştahının açılması için bankaların da elini taşın altına koyması elzem.

ÇİN’DEN DOĞAN BOŞLUĞU DOLDURABİLİRİZ

Özellikle Batılı ülkelerin salgın nedeniyle Çin yerine alternatif tedarikçi ülke arayışına girdiğini ifade eden Mertöz, “Özellikle Avrupa’dan, bölge ülkelerden ve Balkanlar’dan salgın öncesine kadar Çin’den kilit sistemleri tedarik eden firmalar, bu süreçte bizzat bizimle iletişime geçtiler. Yılın ilk 8 ayında bu anlamda ciddi bir talep gördük. Bu da, kırılan küresel tedarik zincirinde Türkiye’nin ciddi anlamda avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Bunu ülke olarak sürdürülebilir hale getirebilirsek ihracat ve cari denge denkleminde ciddi ivme kazanabiliriz.” dedi.

‘AKILLI VE HİJYENİK KİLİT’ SİSTEMLERİ GELİYOR

Mesan’ın uzun süredir elektromekanik kilit sistemleri üzerine yoğunlaştığını belirten Mustafa Mertöz, “En önemli işimiz bu. Artık geleneksel yöntemin dışında bir uzaktan kumandayla çalıştırdığınız kilit sistemi tercih ediliyor. Herkes bu dönemde bunu nasıl yaparız diye düşünürken bizde hazır ürünler vardı. Toplu alanlarda kullanılan kilitler için yurt içinden ve yurt dışından talep geldi. Ürünlerde de plastiği hijyenik plastiğe çevirdik. Antibakteriyel ürünler uygulamasını hayata geçirdik. Sağlık olgusu artık hemen her ürün grubumuzda odak noktamız. 100 ülkeye ihracat yapan bir Türk şirketi olarak ülkemizin toplam ihracatına verdiğimiz katkıyı aralıksız sürdürmenin gayreti içerisindeyiz.” şeklinde konuştu.