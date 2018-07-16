Şampiyonların tayları 24 Temmuz'da görücüye çıkacak

ESKİŞEHİR (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 71 baş safkan Arap tayı, 24 Temmuz'da satışa sunulacak.

Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde saat 13.00'te satışına başlanacak taylar arasında Ayabakan, Tamerinoğlu, Altaha, Anka, Hızlıtay, Araslı, Şövalye, Zigana, Orçun, Alpyürek ve Bozok gibi şampiyon safkan Arap yarış atlarının yavruları da bulunuyor.

Anadolu Tarım İşletmesinde yetişen 38'i dişi, 33'ü erkek olmak üzere toplam 71 baş 1 ve 2 yaşındaki tayların satışı TJK TV ve TAY TV'den de canlı olarak yayınlanacak.