Samsun 3. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı

SAMSUN (AA) - TÜYAP öncülüğünde 46 firmanın katılımıyla düzenlenen Samsun 2. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Valisi Osman Kaymak, kentin eskiden olduğu gibi fuar kenti kimliğini koruduğunu söyledi.

Fuarların kentin ekonomik gelişimine katkı sağladığına işaret eden Kaymak, "Samsun'un pek çok alanda öne çıkan özellikleri var. Samsun bir tarım kenti, spor, sağlık, turizm kenti. Samsun'un geçmişten gelen bir mobilya kültürü var ama bu son yıllarda sekteye uğramış. Üretmek çok önemli. Bu fuarın buna katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Kaymak, Samsun'un Türkiye'nin kuzeyine açılan kapısı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Rusya ve kuzey ülkeleri açısından ihracatımızı arttırmamız lazım. Samsun'un ihracatının bu kadar değerimize rağmen istenilen seviyede olmadığını biliyoruz. Mobilya çok rahat ihracat rakamlarını arttırabilecek bir alan. Bölgeyi etkileyecek ve katma değeri arttıracak bir alan. Bu yönüyle mobilya sektörünü desteklememiz lazım. Bu fuar inşallah buna katkı yapacaktır."

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de Samsun'un 15 günde bir fuar açılışı yapan bir kent haline geldiğini belirtti.

Kentte düzenlenen fuarların her birinin ziyaretçi bakımından rekorlar kırdığını vurgulayan Alagöz, şunları dile getirdi:

"Son olarak kitap fuarı ve evlilik hazırlıkları fuarımızı açtık ve her iki fuarımızda da rekora imza attık. Her iki fuarımız da son 3 senenin en iyi ziyaretçi sayılarına ulaştı, yüzde 30-35'lik artışlarla kapandı. Bugün mobilya fuarımızı açıyoruz. Mobilya fuarımızın en temel özelliği Türkiye'nin en eski üretim merkezlerinden biri olan Samsun mobilyasının, Türkiye ve ardından da uluslararası marka olduğunu tescil ettiğimiz bir organizasyon. Üç yıl içinde bir yandan fuarın gelişimine tanıklık ederken diğer taraftan Samsun mobilyasının gelişim serüvenine de hep beraber tanıklık ediyoruz."

Alagöz, Samsun'un, fuarların da katkısıyla artık mobilya sektöründe Türkiye markası olduğunu, sektörün dünya markası olma noktasında da emin adımlarla ilerlediğini aktardı.

Samsun'da Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın ardından İnşaat Fuarı'nın açılacağını hatırlatan Alagöz, "Ardından otomobil fuarımızı açacağız, tarım fuarımızı gerçekleştireceğiz. Anadolu'da tek ihtisas fuarı olan gıda fuarıyla da bu yılı tamamlayacağız. Bu yıl fuar sayımız arttı, ziyaretçilerimiz artıyor, katılımcılarımız artıyor. Önümüzdeki sene buna yeni fuarlar da katmak suretiyle Samsun'u fuarcılık sektöründe en iddialı şehirlerden biri haline getireceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan ise sektörün yaşadığı sorunlara değinerek çözüm önerileri sundu.

Açılışa, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Turan Çakır, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Eyüp Güler, Samsun Mobilyacı İşadamları Derneği Başkanı Erkan Malkoç ve sektör temsilcileri katıldı.



Gürcistan ve Azarbaycan'dan heyetler ile mobilya, dekorasyon firmaları ve mimari proje ofislerinin bulunduğu fuar, 11 Mart'a kadar açık kalacak.