Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Samsun 3. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı

- TÜYAP tarafından düzenlenen, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan'dan firmaların yer alacağı fuar, yarın kapılarını açacak

Samsun 3. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı

SAMSUN (AA) - TÜYAP tarafından düzenlenen Samsun 3. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı yarın açılacak.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, fuarın 6-11 Mart tarihlerinde gerçekleşeceğini söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan'dan 50 firmanın yer alacağı fuarın, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği ve KOSGEB'in destekleri ve iş birlikleriyle hazırlandığını belirten Alagöz, fuarda mobilyadan halıya, iç mimariden dekorasyon ve aksesuara kadar çok sayıda ürünün beğeniye sunulacağını aktardı.

Fuarın, kentin markalarını yukarılara taşıyarak, hem yurt içi satışlarda hem de ihracatta rakiplerine karşı avantaj sağlayacağını ifade eden Alagöz, şunları kaydetti:

"Fuar, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayan mobilya ve dekorasyon sektörünün 2018 trendleri ile buluşma noktası olacaktır. Samsun 3. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, çağdaş ve özgün tasarımları, yeni donanım ve teknoloji mobilya perakendecilerine ve ilgililere topluca tanıtmayı ve ev sahipliği yapmayı hedefliyor."

Fuarda, ev mobilyaları, yemek odaları, yatak odaları, oturma grupları, modüler mobilyalar, banyo ve mutfak dolapları, bebek, çocuk, genç odaları, çekyatlar, kanepeler, yatak baza çeşitleri, zemin döşemeleri, bahçe mobilyaları, dekorasyon firmaları, mimari proje ofisleri yer alacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cihat AlagözFuarMobilyaSamsun 3. Mobilya Dekorasyon Fuarı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5