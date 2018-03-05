SAMSUN (AA) - TÜYAP tarafından düzenlenen Samsun 3. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı yarın açılacak.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, fuarın 6-11 Mart tarihlerinde gerçekleşeceğini söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan'dan 50 firmanın yer alacağı fuarın, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği ve KOSGEB'in destekleri ve iş birlikleriyle hazırlandığını belirten Alagöz, fuarda mobilyadan halıya, iç mimariden dekorasyon ve aksesuara kadar çok sayıda ürünün beğeniye sunulacağını aktardı.

Fuarın, kentin markalarını yukarılara taşıyarak, hem yurt içi satışlarda hem de ihracatta rakiplerine karşı avantaj sağlayacağını ifade eden Alagöz, şunları kaydetti:

"Fuar, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayan mobilya ve dekorasyon sektörünün 2018 trendleri ile buluşma noktası olacaktır. Samsun 3. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, çağdaş ve özgün tasarımları, yeni donanım ve teknoloji mobilya perakendecilerine ve ilgililere topluca tanıtmayı ve ev sahipliği yapmayı hedefliyor."

Fuarda, ev mobilyaları, yemek odaları, yatak odaları, oturma grupları, modüler mobilyalar, banyo ve mutfak dolapları, bebek, çocuk, genç odaları, çekyatlar, kanepeler, yatak baza çeşitleri, zemin döşemeleri, bahçe mobilyaları, dekorasyon firmaları, mimari proje ofisleri yer alacak.