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Samsun 4. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı yarın açılacak

SAMSUN (AA) - TÜYAP tarafından düzenlenen Samsun 4. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı yarın açılacak.TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, her çeşit ev ve bahçe mobilyaları ile zemin döşemelerinin sergileneceği, dekorasyon firmaları...

Samsun 4. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı yarın açılacak
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SAMSUN (AA) - TÜYAP tarafından düzenlenen Samsun 4. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı yarın açılacak.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, her çeşit ev ve bahçe mobilyaları ile zemin döşemelerinin sergileneceği, dekorasyon firmaları ve mimari proje ofislerinin de yer alacağı fuar, 12-17 Mart tarihleri arasında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde konuklarını ağırlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Oğuzhan Çamaş, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayan mobilya ve dekorasyon sektörünün, 2019 yılı modern ve klasik mobilya çeşitlerinin fuarda yer alacağını aktardı.

Fuarda hedef ülkeler arasında önemli ticari bağlantılar kurulacağını belirten Çamaş, yapılan etkin tanıtım, reklam, saha pazarlama ve duyuru faaliyetleri doğrultusunda 50 bine yakın ziyaretçinin fuara gelmesini beklediklerini vurguladı.

Fuar ile Samsun'un mobilya markalarını uluslararası vitrinde tanıtmayı hedeflediklerine işaret eden Çamaş, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ve Gürcistan'dan mobilya ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren, perakende mağaza zinciri sahipleri, mimarlar, müteahhitler ve firmaların satın alma yöneticileri yeni tasarımları yerinde incelemek, bayilik ve satın alma anlaşmaları yapmak üzere Samsun'a gelecekler. Fuarda gerçekleşecek önemli iş bağlantıları ile Karadeniz'de faaliyet gösteren mobilya üreticilerinin ihracat hacimlerinin arttırılması ve Samsun markasının tüm dünyaya tanıtılmasını öngörüyoruz."

Girişin ücretsiz olduğu Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı, 12-16 Mart 2019 tarihleri arasında 10.00-20.00, 17 Mart günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.









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