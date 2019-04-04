Samsun 5. İnşaat Fuarı açıldı

Samsun'da yapı, inşaat malzemeleri, tesisat, ısıtma, soğutma, havalandırma, doğal gaz ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren firma ve markaların yer aldığı 5. Samsun İnşaat Fuarı 2019 kapılarını ziyaretçilere açtı.



Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışında, Samsun'un geçmişte bir fuar şehri olduğunu söyledi.



Açılan her fuarın kente değer kattığına işaret eden Kaymak, Türkiye'de inşaat sektörünün istihdam ve kalkınma açasından önemli olduğunu dile getirdi.



Bu alanda Samsun'un bölgeye önderlik yaptığını belirten Kaymak, şunları kaydetti: "Geçen yıl inşaat fuarını 35 bin kişi ziyaret etmiş. Bu yıl inşallah daha çok ziyaret edilir. Sahayla ilgili insanların bir arada bulunmaları, sektörün gelişmesine şüphesiz büyük katkı yapacaktır. Samsun kamu yatırımları açasından da çok şanslı. Bunlar da inşaat sektörünü tetikliyor. Belediyeler de inşaat sektörünün önemli paydaşlarından. Kentsel dönüşüm alanında yapılacak çalışmaların Samsun'da inşaat sektörünü canlandıracağını düşünüyorum."



TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir de fuarın kentte ve Karadeniz Bölgesi'nde inşaat sektörüne katkı sunacağını anlattı.



Açılışın ardından firmaların stantlarını gezen Vali Kaymak, ürünler hakkında bilgi aldı.



Yapı, inşaat malzemeleri, tesisat, ısıtma, soğutma, havalandırma, doğal gaz ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren 70 firma ile 200'den fazla markanın yer aldığı fuar, 7 Nisan'a kadar gezilebilecek.