Samsun'da salep orkidesi yetiştirme çalışmaları

SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde doğadan toplanarak deneme arazilerine dikilen salep orkidelerinin hasadına başlandı.

Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ömer Çalışkan tarafından Samsun İli Salep Çeşitliliğinin Belirlenmesi, Kimyasal ve Üretim Olanaklarının Araştırılması Projesi hayata geçirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca Karşıyaka Mahallesi'nde Yöresel Köy Ürünleri Pazarı ve Salep Evi kurulmasının ardından projeye ilgi gösteren 13 çiftçi, diğer ilçelerden topladıkları yabani salep bitkilerini oluşturulan deneme arazilerine dikti.

Farklı türdeki salep orkidesi çeşitlerinin gelişim süreçlerinin gözlenip analizlerinin yapılacağı proje kapsamında üreticiler, diğer tarım ürünlerine kıyasla yüksek ekonomik getiri sağlayabilecek.

Çiftçiler, yumrularını kurutup toz haline getirdikten sonra içecek ve dondurma sanayisine sunulacakları salep orkidelerinin hasadına başladı.

- "Samsun salep ile anılabilecek hale gelecek"

Hasadın başlaması dolayısıyla düzenlenen törende proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Çalışkan, Samsun'un salep orkidesi çeşitliliği bakımından cennet bir bölge olduğunu söyledi.

Proje ile il genelinde toplanacak türleri belirli deneme istasyonlarında üretime alıp salebe kıvam veren yumrulardaki farklı madde ve kimyasalları araştırmayı amaçladıklarını anlatan Çalışkan, "Fakat bunlar tam belirlenmiş değil. Proje kapsamında salep türlerini analize göndereceğiz. Verim ve kimyasal özelliklerini ortaya koyacağız. Devamında araziye aktardığımız türlerin yeniden yumru oluşturma yeteneklerini belirlediğimizde artık tarımı yapılabilir potansiyele kavuşacak. Dolayısıyla Samsun, salep ile anılabilecek hale gelecek. Yani Samsun'un neleri meşhur denildiğinde 3-5 yıl sonra bunlardan biri de inşallah salep olacak." ifadelerini kullandı.

- Üreticiler ton başına 20 bin lira gelir elde edebilecek

Geçen yıl ekim ayında 13 deneme alanına dikilen salep orkidelerini hasat etmeye başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çalışkan, şunları kaydetti:

"İlçemizde 13 çiftçimiz salep yetiştiriciliğine gönül verdi. Farklı noktalarda 13 dönümlük deneme alanımız var. Belirli zamanlarda çiftçilerimizle ilçeleri dolaşarak salep çeşitlerini topluyoruz. Bahçelere indirip tür tür ayırıp hangisinin daha iyi geliştiğini gözlemliyoruz. Hangisinin iyi yetiştiğine ilişkin alacağımız neticeye göre önerilerde bulunacağız. Dekar başına 700 kilogram ile 1 ton arasında ürün alınabiliyor. Bunun para karşılığı ton başına 20 bin lira demek. Bugün ne yetiştirirseniz yetiştirin, hiçbir üründen bu kazancı sağlayamazsınız. Salep ekonomik kazancı yüksek bir tarım ürünü haline gelecek."

Çalışkan, salebin insan sağlığına önemli faydaları bulunan, göğsü yumuşatıp öksürük ve bronşite karşı direnç özelliğine sahip olduğunu vurgulayarak, "Kabızlığı gideren, zihnin çalışma gücünü artıran, kalbi kuvvetlendiren, bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olan salep, vücut ısısının yükseltmesi için kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alıyor." dedi.

Hasat törenine Doç. Dr. Çalışkan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Gül ile çiftçiler katıldı.