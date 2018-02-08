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"Samsun EV'leniyoruz 2018 Fuarı" açıldı

- TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Alagöz: - "Fuarımız yalnızca ticari bağlantılar yapılmasına vesile olmayacak, yeni trendler, bu ürünlerin modasının en yeni ve en güzel ürünleri de beğeniye sunulacak"

SAMSUN(AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen "Samsun EV'leniyoruz 2018 Fuarı", kapılarını ziyaretçilere açtı.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarda, gelinlik ve moda evleri, organizasyon firmaları, oteller ve restoranlar, düğün salonları, fotoğraf stüdyoları, çeyiz firmaları, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, züccaciye, mutfak ekipmanları, halı ve dekorasyon ürünleri, çiçekçiler, kuaför ve güzellik salonları, hediyelik eşyalar, takı ve kuyumculuk alanında faaliyet gösteren 69 firma yer aldı.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, açılış töreninde yaptığı konuşmada, başarılı bir fuar sezonunun ardından kentte 2018 yılının ilk fuarını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Evlilik hazırlığındaki çiftlerin ihtiyacı olan tüm malzeme ve eşyaları tek çatı altında sunma düşüncesiyle yola çıktıklarını anlatan Alagöz, "Fuarımız yalnızca ticari bağlantılar yapılmasına vesile olmayacak, yeni trendler, bu ürünlerin modasının en yeni ve en güzel ürünleri de beğeniye sunulacak. Fuarımız Karadeniz bölge ekonomisinin ve iç ticaretin hareketlenmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

Vali Osman Kaymak da fuarın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Samsun eskiden olduğu gibi fuar kenti olmaya başladı. Ekonominin, turizmin temel öğelerinden biri fuarlardır. Fuarlar ilimize, bölgemize önemli katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ile bazı futbolcular da fuarda açılan Samsunspor standını ziyaret etti.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı (KOSGEB) desteği ve iş birliğiyle gerçekleştirilen fuar, 11 Şubat'a kadar açık kalacak.


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