Samsun EV'leniyoruz 2018 Fuarı yarın açılıyor

SAMSUN (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 2. Samsun EV'leniyoruz 2018 Fuarı, yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Samsun'da açılacak 2018 yılının ilk fuarında evlenecekleri̇n, ev ve ev dekorasyonunu yeni̇leyecekleri̇n tüm ihtiyaçlarının yer alacağını söyledi.

Fuarın TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 8-11 Şubat tarihlerinde gerçekleşeceğini bildiren Alagöz, "Ev satın almak ve eşya yenilemek, birçok sektörü hareketlendirip iç piyasayı da talebi de tetikleyici nitelikte alışveriş zincirini beraberinde getiriyor. EV'leniyoruz Fuarı'nın Samsun ve Karadeniz bölge ekonomisine ciddi canlılık getireceğine inanıyoruz." dedi.

Alagöz, bu yıl ikincisini düzenleyecekleri fuarı geçen yıl 32 bin kişinin ziyaret ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Evlenecek çiftler, eşyalarını yenileyecekler ve ev almak isteyenler için büyük bir fırsat. Evlilik hazırlığı yapanlar için oldukça yoğun ve yorucu geçen süreci, onlarca konu başlığına ilişkin yüzlerce seçeneği tek çatı altında sunacağımız Samsun EV'leniyoruz Fuarı ile kolaylaştırıyoruz. Birbirinden önemli ürün ve hizmetlerin sergileneceği fuarımızda ziyaretçiler, fuara özel kampanyalardan faydalanabilecek. Katılımcı firmalarımız, fuarımıza büyük özenle hazırlanıyor. En yeni, en güzel ürünlerinden örnekleri, en şık modellerini ve tüm hizmetlerini bu fuarda sergileyecekler."

Fuarda gelinlik ve moda evleri, organizasyon firmaları, otel ve restoranlar, düğün salonları, fotoğraf stüdyoları, çeyiz firmaları, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, züccaciye, mutfak ekipmanları, halı ve dekorasyon ürünleri, çiçekçiler, kuaför ve güzellik salonları, hediyelik eşyalar, takı ve kuyumcular stant açacak.

Fuar, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle gerçekleştirilecek.









