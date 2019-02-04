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"Samsun EV'leniyoruz Fuarı" sona erdi

- TÜYAP tarafından düzenlenen fuarı 4 günde 40 bin 112 kişi ziyaret etti

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SAMSUN (AA) - Samsun'da TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen "3. Samsun EV'leniyoruz Fuarı"nı 40 bin 112 kişi ziyaret etti.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamada, 31 Ocak'ta kapılarını açan ve 3 Şubat'ta sona eren fuarın evlenecek çiftler, eşyalarını yenileyecekler ve ev almak isteyenlere büyük bir fırsat sunduğu belirtildi.

Fuara, Samsun ve ilçelerinin yanı sıra Ordu, Amasya, Sinop, Tokat, Çorum, Ankara ve bölgede yer alan diğer illerden ilgi olduğu ifade edilen açıklamada, fuarı 4 günde 40 bin 112 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Fuarın şehir ve bölge ekonomisine önemli katkı sunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ülke genelinden toplam 40 bin 112 kişi fuarı ziyaret etti. Bölge genelinden fuarı ziyaret etmeye gelen, evlilik hazırlıkları süreçleriyle ilgili ihtiyaçlarını fuardan karşılayan binlerce çift ve eşyalarını yenileyecekler, stant açan firmaların önemli satışlar gerçekleştirmelerini sağladı. Şehir ve bölge ekonomisine, kendi sektöründe hareketlilik getirmeyi hedefleyen fuar, 4 gün boyunca önemli ticari bir hacim yarattı, aynı zamanda tüm markalara, ürün, hizmet ve vizyonlarını on binlerce ziyaretçiye tanıtma fırsatı sundu."

- Stant açan firmalar memnun

Açıklamada, konut projeleri, mobilya, aksesuar, dekorasyon, züccaciye, gelinlik, damatlık, abiye kıyafet, çeyiz, halı, düğün organizasyonu, beyaz eşya, ev elektroniği sektörünü buluşturan fuarın başarıya ulaştığı, stant açan firmaların tamamına yakınının gelecek yıl düzenlenecek fuara katılacaklarını ve memnuniyetlerini belirttiği aktarıldı.

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