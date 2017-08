Samsun ve Sinop'da ''büyük alabalık'' yetiştirilecek

SAMSUN (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, Samsun ve Sinop arasında, yaklaşık 60 bin ton büyük alabalık üretimi yapılabilmesi için 41 tesisin kurulacağı 70 kilometrelik alan kafes balıkçılarına tahsis edildi.

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce Serra Otelde, "Karadeniz'de Büyük Alabalık Yetiştiriciliği" toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, dünyada yaklaşık 170 milyon ton balık üretimi yapıldığını söyledi.

Bunun 100 milyon tonu avcılıktan, 70 milyon tonunun ise yetiştiricilikten elde edildiğini vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

"Bu 100 milyon tonu artık artırmanın imkanı yok. Bilim insanları diyor ki, 'Hem teknoloji hem de artan talep artık stokları sınır noktasına getirdi, daha fazla balık avlanamaz'. Peki artan talebi nasıl karşılayacağız? Yetiştiricilikle karşılayacağız. Her yıl Türkiye'de de 500 bin ton ile 700 bin ton arasında balık üretiliyor. Bunun 300 bin ton ile 500 bin ton arasındaki kısmı avcılıkla elde ediliyor. Geri kalan kısmı yetiştiricilikle elde ediliyor ki bu her yıl artmaktadır. Bu yıl ki üretim 253 bin ton seviyesine geldi. Son 10 yılda bu sektörün büyümesi yüzde 90'a ulaşmıştır. Yani yetiştiricilik sektörü üretim olarak iki katı gelişmiştir. İhracat daha hızlı artıyor. Bizim 2023 ihracat hedefimiz 1 milyar dolar. Fakat bunu 2019'un başında geçeriz. Yani 2023 rakamını çok rahat yakalamış oluruz."

- Balıkçılara destek müjdesi

Balıkçılara alabalık desteği müjdesi veren Atalay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir kilogram alabalığa 65 kuruş destek veriyorduk, bunu 75 kuruşa çıkardık. Bir de büyütülmüş alabalığa ilave destek vereceğiz. Yani 25 kuruş daha destek veriyoruz. Kilogram üstü üretilen bir alabalığa 75 kuruş normal destek, büyütülmüş alabalığa 25 kuruş ilave destek ile birlikte 1 lira destek vermiş olacağız. Yani 3 kilogram balık ürettiniz devletin 3 lira desteği olacak. Ayrıca etiketleme yapan üreticilere balık başına 2 kuruş daha destek verilecek. Çok büyük destek değil ama en azından etiket bedelini karşılamış oluyoruz. Dolayısı ile balığınızın kalitesinin arkasında durun hem de vatandaşın piyasada rahatla tüketebileceği balığın işareti, simgesi olsun istedik. Markalaşmanın temelini de atmış olduk."



Büyütülmüş alabalık ithalatı için Norveç'e yıllık 100 milyon dolar verdiklerini aktaran Atalay, "İsteyen Norveç balığını alabilir ama bizim de yerli çeşidimiz olacak. İhracatımız alabalıkta artıyor. Bunlar büyük alabalık sayesinde olacak fakat buna büyük alabalık yerine başka bir isim bulmamız lazım. Piyasada da tutacak bir isme balıkçılarımızı yönlendirmemiz gerekiyor." dedi.



- Yeni kurulacak tesislerde 40 bin ton üretim bekleniyor

Samsun ve Sinop Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Osman Parlak ise alabalıktan üretiminden geçmişte kazanamadıklarını ancak büyük alabalık üretimiyle Japon pazarına açılacaklarını belirtti.

Alabalık üretiminde yeni bir umut yeşerdiğine dikkati çeken Parlak, şunları söyledi:

"Aslında biz yıllardır büyük alabalık üretimi yapıyorduk ama pazar yoktu. Pazar açılınca büyük alabalığın hikayesi yeniden yazılacak ve burada yeni bir başarı olacak. Burada 40 bin ton üretim bekliyoruz. 200 milyon dolar ihracat bekliyoruz. En az bin kişilik de istihdam olacak. Ayrıca su ürünleri mühendisi yüz kişi de burada iş bulma imkanı bulacak. Bu üretimi yaparken çevre duyarlılığını da ön plana çıkartacağız. Kirletmeden, yok etmeden çevrenin balıktan daha önemli olduğunu anlayarak ve kavrayarak birtakım yerleri tahrip ederek değil, çevreye saygılı üretim yapacağız."

Samsun-Sinop açıklarında dünyanın en büyük ve kaliteli büyük alabalığını yetiştireceklerine işaret eden Parlak, yeni kurulacak tesislerle ortak marka kurarak dünyanın her yerine balık satmaya başlayabileceklerini kaydetti.

Toplantıya Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı ile balık kafes balığı yetiştiricileri katıldı.