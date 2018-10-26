Samsun'a 25 milyon dolarlık termal yatırım

SAMSUN (AA) - ÖZGÜR UYAROĞLU - Samsun'un Havza ilçesinde termal yatırıma başlayan firma, Katarlı bir firma ile gerçekleştirdiği ortaklığın ardından proje tutarını 25 milyon dolara yükseltti.

Havzada otel, devre mülk ve tatil köyü kompleksi yapan şirketin grup başkanı Mehmet Ali Doğan, AA muhabirine, özellikle son yıllarda termal sağlık turizmi alanında yoğun yatırım yaptıklarını söyledi.

Son aylarda çıkan kriz spekülasyonunun ülke ekonomisinin gerçek parametrelerini yansıtmadığına işaret eden Doğan, "Bunlar tamamen dış unsurların Türkiye üzerinde oynadığı oyunlardır. Ona rağmen müteşebbisler olarak bütün kaynaklarımız, bütün varlıklarımız ile yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Çünkü Türkiye fırsatlar ülkesi. Türkiye yatırım olanakları olan bir ülke" dedi.

"Biz de istihdamı artırmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bunlardan biri de Havza'daki yatırım" diyen Doğan, "Termal sağlık turizmi, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiriyor. Bugüne kadar yanlış uygulamalar nedeniyle Türkiye'de gelişemedi. Termal merkezlerimiz bugüne kadar şehir oteli şeklinde ya da tek termal havuzlu yapılıyordu. Hastası, sağlıklısı aynı havuzdan faydalandığı için hasta olanlar iyileşmedi, sağlıklı olanlar da hastalandı. Bu nedenle verim alamadık." değerlendirmesinde bulundu.

- En az bin kişiye istihdam

Doğan, termal alanda yapılan yatırımların ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yıllardır kıyıda yoğunlaşmış turizmi Anadolu'ya çekmek, hamam kültürü ile işletilen termal suları medikal tıp ile birleştirerek termal turizm kapsamında pazar çeşitliğini artıracağız. Termal turizm sayesinde turizmi 12 aya çıkaracağız. Havza termal suyu ile ünlü olan bir ilçemiz fakat su, hamam kültürü ile kullanılıyordu. Biz Havza Hattuşa projemiz ile suyun daha bilimsel kullanımın yolunu açacağız. Daha önemlisi, koruyucu ve önleyici sağlıkla ilgili yatırım yaparak bölgede en az bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. Ayrıca turizm birçok sektörü ilgilendiren bir sektördür."

Projede Katarlı bir firma ile yatırım ortaklığı yaptıklarına dikkati çeken Doğan, "Projenin daha önce 100 milyon lira maliyetli olmasını öngörüyorduk ama revize ederek bu miktarı 25 milyon dolara yükselttik. Tesisin ilk etabı 24 ay içinde tamamlanacak. Katarlılarla yaptığımız ortaklık sayesinde Türkiye'ye doğrudan yatırım sermayesi geldi. Bu işbirliği çerçevesinde hem yatırımları büyüteceğiz hem de doğrudan yatırım olarak birçok yatırımı da yapmış olacağız. Hattuşa Havza da onlardan biri." ifadesini kullandı.