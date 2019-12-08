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Samsun'da balık fiyatları

- Hamsinin kilogramı 10 - 15 liradan işlem gördü

Samsun'da balık fiyatları
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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

10,00 15,00 Somon 40,00 60,00 İstavrit - - Tirsi 15,00 20,00 Mezgit 30,00

40,00

Levrek (çiftlik) 30,00 35,00 Çipura (çiftlik) 30,00 30,00 Sargan - - Palamut (tane) 30,00 35,00 Barbunya 40,00 50,00 Kalkan - - Çinekop (deniz) - - Lüfer (tane) 60,00 70,00 Kötek - - Levrek (deniz) 40,00 50,00 Alabalık - - Uskumru 10,00 15,00 Sazan - -


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Anahtar Kelimeler:
Balık FiyatlarıHamsiKaradenizSamsun
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