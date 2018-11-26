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Samsun'da balık fiyatları

- Hamsinin kilogramı 8-10 liradan işlem gördü

Samsun'da balık fiyatları
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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 8 ila 10 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:


CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) EN YÜKSEK
(LİRA)

Hamsi

8,00 10,00 Somon (çiftlik) 15,00 25,00 Mezgit 20,00

30,00

Levrek (çiftlik) 20,00 25,00 Çipura (çiftlik) 25,00 30,00 Palamut (tane) 15,00 18,00 Barbunya 20,00 35,00 Kalkan 90,00 120,00 Çinekop (deniz) 20,00 30,00 Zargana 15,00 15,00 Uskumru 20,00 20,00 Sazan 10,00 12,00


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Anahtar Kelimeler:
BalıkHamsiKaradenizSamsun
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