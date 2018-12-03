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Samsun'da balık fiyatları

- Hamsinin kilogramı 7-10 liradan işlem gördü

Samsun'da balık fiyatları
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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 7 ila 10 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA) EN YÜKSEK
(LİRA)

Hamsi

7,00 10,00 Somon (çiftlik) 20,00 25,00 İstavrit 8,00 12,00 Kefal - - Mezgit 15,00

20,00

Levrek (çiftlik) 25,00 30,00 Çipura (çiftlik) 25,00 25,00 Kötek - - Palamut (tane) 5,00 10,00 Barbunya 20,00 25,00 Kalkan 80,00 90,00 Çinekop (deniz) 30,00 35,00 Zargana 20,00 25,00 Kırlangıç - - Levrek (deniz) 35,00 45,00 Alabalık 8,00 10,00 Uskumru 15,00 20,00 Sazan 10,00 12,00


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