Samsun'da balık fiyatları

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 5 ila 10 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
Hamsi5,00 10,00 Somon (çiftlik) 20,00 25,00 İstavrit 5,00 10,00 Tirsi 10,00 10,00 Mezgit 15,00
40,00Levrek (çiftlik) 20,00 25,00 Çipura (çiftlik) 25,00 30,00 Kötek - - Palamut (tane) 10,00 15,00 Barbunya 20,00 30,00 Kalkan 130,00 130,00 Çinekop (deniz) 20,00 50,00 Zargana 20,00 25,00 Kırlangıç - - Levrek (deniz) 40,00 80,00 Alabalık 15,00 17,00 Uskumru 15,00 20,00 Sazan 8,00 12,00