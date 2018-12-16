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Samsun'da balık fiyatları

- Hamsinin kilogramı 5-10 liradan işlem gördü

Samsun'da balık fiyatları
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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 5 ila 10 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:



CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

5,00 10,00 Somon (çiftlik) 20,00 25,00 İstavrit 5,00 10,00 Tirsi 10,00 10,00 Mezgit 15,00

40,00

Levrek (çiftlik) 20,00 25,00 Çipura (çiftlik) 25,00 30,00 Kötek - - Palamut (tane) 10,00 15,00 Barbunya 20,00 30,00 Kalkan 130,00 130,00 Çinekop (deniz) 20,00 50,00 Zargana 20,00 25,00 Kırlangıç - - Levrek (deniz) 40,00 80,00 Alabalık 15,00 17,00 Uskumru 15,00 20,00 Sazan 8,00 12,00


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Anahtar Kelimeler:
HamsiKaradenizSamsun'da Balık Fiyatları
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