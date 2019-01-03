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Samsun'da balık fiyatları

- Hamsinin kilogramı 10 - 15 liradan işlem gördü

Samsun'da balık fiyatları
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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 10 ila 15 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

10,00 15,00 Somon (çiftlik) 25,00 30,00 İstavrit 10,00 12,00 Tirsi 10,00 15,00 Mezgit 15,00

25,00

Levrek (çiftlik) 30,00 30,00 Çipura (çiftlik) 25,00 30,00 Kötek - - Palamut (tane) 10,00 15,00 Barbunya 25,00 30,00 Kalkan 90,00 110,00 Çinekop (deniz) 25,00 50,00 Zargana 20,00 25,00 Kırlangıç - - Levrek (deniz) 40,00 60,00 Alabalık 10,00 20,00 Uskumru 15,00 20,00 Sazan 10,00 12,00

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HamsiKaradenizSamsun'da Balık Fiyatları
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