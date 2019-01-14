Samsun'da balık fiyatları

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 30 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
Hamsi30,00 30,00 Somon (çiftlik) 20,00 25,00 İstavrit 10,00 15,00 Tirsi 10,00 15,00 Mezgit 25,00
30,00Levrek (çiftlik) 20,00 25,00 Çipura (çiftlik) 25,00 30,00 Kötek - - Palamut (tane) 10,00 15,00 Barbunya 35,00 40,00 Kalkan 120,00 170,00 Çinekop (deniz) 40,00 40,00 Zargana 20,00 25,00 Kırlangıç - - Levrek (deniz) 40,00 60,00 Alabalık 15,00 25,00 Uskumru 15,00 20,00 Sazan 10,00 15,00