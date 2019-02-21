Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda Trabzon Bursa dünya
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Dolarda son durum!
Dolarda son durum!
Tarkan’dan dev yatırım!
Tarkan’dan dev yatırım!
Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus tanıtılıyor
Samsung'un son bombası
KOBİ'lere “ihracat koçu“
KOBİ'lere “ihracat koçu“

Samsun'da balık fiyatları

- Hamsinin kilogramı 20 liradan işlem gördü

Samsun'da balık fiyatları
banner17

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:



CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

20,00 20,00 Somon (çiftlik) 20,00 25,00 İstavrit 10,00 15,00 Tirsi 13,00 15,00 Mezgit 17,00

20,00

Levrek (çiftlik) 10,00 10,00 Çipura (çiftlik) 25,00 30,00 Kınalı 25,00 25,00 Palamut (tane) 10,00 15,00 Barbunya 40,00 50,00 Kalkan - - Çinekop (deniz) 40,00 40,00 Zargana 20,00 25,00 Kırlangıç - - Levrek (deniz) 30,00 40,00 Alabalık 15,00 20,00 Uskumru 15,00 20,00 Sazan - -


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BalıkHamsiSamsun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5