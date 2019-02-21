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Samsun'da işletmelere 132 milyon liralık hibe desteği

- Samsun Valisi Osman Kaymak: - "IPARD I programının uygulandığı ilk 15 çağrı ile IPARD II programının ilk 4 çağrı döneminde hayvancılık, gıda işleme, paketleme ve depolama, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi sektörlerinde toplam yatırım tutarı yaklaşık 289 milyon lira olan 980 proje desteklenmiş, bu işletmelere yaklaşık 132 milyon lira hibe tahsis edilmiştir"

Samsun'da işletmelere 132 milyon liralık hibe desteği
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SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Osman Kaymak, "IPARD I programının uygulandığı ilk 15 çağrı ile IPARD II programının ilk 4 çağrı dönemi boyunca hayvancılık, gıda işleme, paketleme ve depolama, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi sektörlerinde toplam yatırım tutarı yaklaşık 289 milyon lira olan 980 proje desteklenmiş, bu işletmelere yaklaşık 132 milyon lira hibe tahsis edilmiştir." ifadesini kullandı.

Kaymak, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) IPARD II programı kapsamında 250 milyon avro hibe destek bütçesiyle 16 Şubat'ta beşinci başvuru çağrı ilanına çıkıldığını belirtti.

Bu çağrı döneminde tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbiriyle tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe desteği verileceğini aktaran Kaymak, şöyle devam etti:

"TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü olarak 2011 yılında yayımlanan ilk çağrı döneminden itibaren IPARD I programının uygulandığı ilk 15 çağrı ile IPARD II programının ilk 4 çağrı dönemi boyunca hayvancılık, gıda işleme, paketleme ve depolama, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi sektörlerinde toplam yatırım tutarı yaklaşık 289 milyon lira olan 980 proje desteklenmiş, bu işletmelere yaklaşık 132 milyon lira hibe tahsis edilmiştir. Samsun'da yürütülen IPARD projeleri kapsamında 2 bin 500 civarında istihdam sağlanmıştır."

Kaymak, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar kapsamında hazırlanacak projelerin kabulünün 8 Nisan ile 17 Mayıs arasında yapılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda süt üreten tarımsal işletmeler, kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler, yumurta üreten tarımsal işletmeler yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe ile desteklenecektir. Bu kapsamdaki yatırımlara toplam 170 milyon avro hibe desteği verilecektir. Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar kapsamında hazırlanacak projelerinin kabulü ise 8 Nisan ile 24 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır. Bu kapsamda da süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması sektörlerinde yapılacak yatırımlara yüzde 40 ile 50 arasında hibe desteği verilecek. Bu alandaki toplam destek bütçesi ise 80 milyon avro olacak."

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